https://crimea.ria.ru/20261024/ataka-na-rostov-80-ti-dronov-vsu-povrezhden-21-avtobus-1160482248.html

Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус

Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус - РИА Новости Крым, 24.10.2026

Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус

Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T07:52

2026-10-24T07:52

2026-10-24T08:08

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ростов-на-дону

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юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его информации, ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге и 9 районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском, Мясниковском", - написал Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростов-на-дону

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростов-на-дону, ростовская область, атаки всу, происшествия, юрий слюсарь