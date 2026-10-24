Рейтинг@Mail.ru
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261024/ataka-na-rostov-80-ti-dronov-vsu-povrezhden-21-avtobus-1160482248.html
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T07:52
2026-10-24T08:08
новости
ростов-на-дону
ростовская область
атаки всу
происшествия
юрий слюсарь
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653613_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b8f8f7517f5eccda52d623e5c6281ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его информации, ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге и 9 районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском, Мясниковском", - написал Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261024/krym-ostalsya-bez-sveta---chto-izvestno-1160481890.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653613_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_721a8438509d92c7fc4cccd4738270e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ростов-на-дону, ростовская область, атаки всу, происшествия, юрий слюсарь
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус

Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ - поврежден 21 автобус в автопарке

07:52 24.10.2026 (обновлено: 08:08 24.10.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В Ростове в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе МАКС.
По его информации, ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге и 9 районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском, Мясниковском", - написал Слюсарь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
06:38
Крым остался без света - что известно
 
НовостиРостов-на-ДонуРостовская областьАтаки ВСУПроисшествияЮрий Слюсарь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
10:21В Крыму возвращают продажу топлива по талонам
10:15Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
10:01В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
09:54В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
09:32Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
09:05Крымский мост - ситуация на утро субботы
08:57ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами
08:46Новости Крыма: главное на утро 24 октября
08:28Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
08:13День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России
07:59Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
07:52Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
07:09"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
06:38Крым остался без света - что известно
00:01Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу
22:54Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
22:47Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
22:37Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
22:30Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр
Лента новостейМолния