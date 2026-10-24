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Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T07:52
2026-10-24T07:52
2026-10-24T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его информации, ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге и 9 районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском, Мясниковском", - написал Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, ростов-на-дону, ростовская область, атаки всу, происшествия, юрий слюсарь
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ - поврежден 21 автобус в автопарке
07:52 24.10.2026 (обновлено: 08:08 24.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Двадцать один автобус поврежден в Ростове при падении обломков БПЛА на территорию филиала Ростовпассажиртранса, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В Ростове в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе МАКС.
По его информации, ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге и 9 районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском, Мясниковском", - написал Слюсарь.
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