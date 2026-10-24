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Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО
Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО
Украинские войска за сутки в зоне проведения спецоперации потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T13:15
2026-10-24T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки в зоне проведения спецоперации потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, противник разбит под Карасевкой, Веселым, Хатним, Старым Салтовом, Великим Бурлуком, Шевченково и Мартовым на Харьковщине.Также бригады ВСУ ослаблены в Сумской области - в районах населенных пунктов Лужки, Сенное, Вакаловщина, Токари и Иволжанское.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив украинские формирования в районах населенных пунктов Маяки, Донецкое, Ильичовка, Богородичное Донецкой Народной Республики и Нечволодовка Харьковской области.На этом участке фронта потери ВСУ превысили 215 боевиков, также разбиты два броневика и 17 автомобилей.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, поразив противника под Краматорском, Дружковкой, Славянском, Василевской Пустошью, Николаевкой и Кондратовков в ДНР.За сутки в указанном квадрате ликвидировано до 180 украинских боевиков, шесть броневиков, 34 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.Подразделения группировки "Центр" обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Боевики киевского режима понесли потери в ДНР - в районах населенных пунктов Старорайское, Белозерское, Шиловка, Староварваровка, Сергеевка, Роганское, Новоявленка, Святогоровка, Благодать и Новодонецкое."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - перечислили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" проломили оборону ВСУ под Бровками Днепропетровской области, Веселым Гаем, Блакитным, Вольнянкой, Барвиновкой и Воскресенкой Запорожской области.На этом участке ВСУ потеряли более 205 боевиков и 11 автомобилей, уточнили в Минобороны.Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение противнику возле Кирово, Ореховом и Кушугумом Запорожской области, уничтожив до 40 боевиков, 15 автомобилей и станцию РЭБ.Ранее в субботу также сообщалось, что пять крылатых ракет – одна "SCALP" и четыре ракеты "Нептун" и почти 1300 дронов уничтожили силы ПВО России за сутки.В пятницу в Минобороны сообщали, подводя недельные итоги, что российские военные улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации и освободили 13 населенных пунктов. Потери Киева составили 8340 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту ЧерноморскУдары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центрВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников
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новости сво, новости, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
Армия России взяла новые рубежи и позиции в зоне СВО

Новости СВО: Киев потерял еще свыше 1200 боевиков за сутки

13:15 24.10.2026 (обновлено: 14:07 24.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки в зоне проведения спецоперации потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, противник разбит под Карасевкой, Веселым, Хатним, Старым Салтовом, Великим Бурлуком, Шевченково и Мартовым на Харьковщине.
Также бригады ВСУ ослаблены в Сумской области - в районах населенных пунктов Лужки, Сенное, Вакаловщина, Токари и Иволжанское.
"Противник потерял более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, разбив украинские формирования в районах населенных пунктов Маяки, Донецкое, Ильичовка, Богородичное Донецкой Народной Республики и Нечволодовка Харьковской области.
На этом участке фронта потери ВСУ превысили 215 боевиков, также разбиты два броневика и 17 автомобилей.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, поразив противника под Краматорском, Дружковкой, Славянском, Василевской Пустошью, Николаевкой и Кондратовков в ДНР.
За сутки в указанном квадрате ликвидировано до 180 украинских боевиков, шесть броневиков, 34 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.
Подразделения группировки "Центр" обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Боевики киевского режима понесли потери в ДНР - в районах населенных пунктов Старорайское, Белозерское, Шиловка, Староварваровка, Сергеевка, Роганское, Новоявленка, Святогоровка, Благодать и Новодонецкое.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Восток" проломили оборону ВСУ под Бровками Днепропетровской области, Веселым Гаем, Блакитным, Вольнянкой, Барвиновкой и Воскресенкой Запорожской области.
На этом участке ВСУ потеряли более 205 боевиков и 11 автомобилей, уточнили в Минобороны.
Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение противнику возле Кирово, Ореховом и Кушугумом Запорожской области, уничтожив до 40 боевиков, 15 автомобилей и станцию РЭБ.
Ранее в субботу также сообщалось, что пять крылатых ракет – одна "SCALP" и четыре ракеты "Нептун" и почти 1300 дронов уничтожили силы ПВО России за сутки.
В пятницу в Минобороны сообщали, подводя недельные итоги, что российские военные улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации и освободили 13 населенных пунктов. Потери Киева составили 8340 боевиков.
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