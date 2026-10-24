Рейтинг@Mail.ru
"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам - РИА Новости Крым, 24.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261024/95-y-kvartal-otdykhaet-glava-khersonskoy-obldumy-o-narrativakh-kieva-po-aleshkam--1160470511.html
"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам - РИА Новости Крым, 24.10.2026
"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
Пропагандистские нарративы киевского режима по поводу ситуации в Алешках напоминают очень плохо срежиссированный спектакль и плохой юмор из шоу Владимира... РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T07:09
2026-10-24T07:09
херсонская область
алешки
татьяна томилина
украина
новости сво
новые регионы россии
безопасность
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/10/1127581415_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_22372d11bdaedf0726c3a72de59fe0bf.jpg
ЛИВАДИЯ, 24 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пропагандистские нарративы киевского режима по поводу ситуации в Алешках напоминают очень плохо срежиссированный спектакль и плохой юмор из шоу Владимира Зеленского "95-й квартал". Таким мнением с корреспондентом РИА Новости Крым поделилась председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина в кулуарах прошедшей в Ялте конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.Всему миру должно быть очевидно, что главным виновником ситуации в Алешках является Украина во главе с Зеленским, акцентировала она.Томилина также отметила, что многие должностные лица и структуры РФ вплотную занимаются этим вопросом. Самое главное - обеспечить безопасность людей, подчеркнула глава Херсонской облдумы.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.В пятницу в Белом доме заявили, что Меланья Трамп договорилась о прекращении огня в Алешках с 29 октября.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
алешки
украина
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/10/1127581415_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d9c66dc027189741778dae7573e3fba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, алешки, татьяна томилина, украина, новости сво, новые регионы россии, безопасность
"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам

Нарративы Киева об Алешках придуманы плохим режиссером - глава Херсонской думы

07:09 24.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
ЛИВАДИЯ, 24 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пропагандистские нарративы киевского режима по поводу ситуации в Алешках напоминают очень плохо срежиссированный спектакль и плохой юмор из шоу Владимира Зеленского "95-й квартал". Таким мнением с корреспондентом РИА Новости Крым поделилась председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина в кулуарах прошедшей в Ялте конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.
Всему миру должно быть очевидно, что главным виновником ситуации в Алешках является Украина во главе с Зеленским, акцентировала она.
Томилина также отметила, что многие должностные лица и структуры РФ вплотную занимаются этим вопросом. Самое главное - обеспечить безопасность людей, подчеркнула глава Херсонской облдумы.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.
В пятницу в Белом доме заявили, что Меланья Трамп договорилась о прекращении огня в Алешках с 29 октября.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.
В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Херсонская областьАлешкиТатьяна ТомилинаУкраинаНовости СВОНовые регионы РоссииБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31В Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
10:21В Крыму возвращают продажу топлива по талонам
10:15Крымский мост: за час очередь выросла в пять раз
10:01В Алуште открылся центр содействия - где зарядить телефон
09:54В Керчи чистят русло реки Мелек-Чесме
09:32Штурмовики "Днепра" зачищают опорники врага – кадры учений
09:05Крымский мост - ситуация на утро субботы
08:57ВСУ атаковали регионы России 616-ю дронами
08:46Новости Крыма: главное на утро 24 октября
08:28Цех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
08:13День спецназа: как была создана элита Вооруженных сил России
07:59Троллейбусы в Севастополе не ходят - как работает общественный транспорт
07:52Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
07:09"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
06:38Крым остался без света - что известно
00:01Из дождей в тепло: погода в Крыму на субботу
22:54Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
22:47Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
22:37Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
22:30Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр
Лента новостейМолния