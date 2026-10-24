https://crimea.ria.ru/20261024/95-y-kvartal-otdykhaet-glava-khersonskoy-obldumy-o-narrativakh-kieva-po-aleshkam--1160470511.html

"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам

"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам - РИА Новости Крым, 24.10.2026

"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам

Пропагандистские нарративы киевского режима по поводу ситуации в Алешках напоминают очень плохо срежиссированный спектакль и плохой юмор из шоу Владимира... РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T07:09

2026-10-24T07:09

2026-10-24T07:09

херсонская область

алешки

татьяна томилина

украина

новости сво

новые регионы россии

безопасность

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/10/1127581415_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_22372d11bdaedf0726c3a72de59fe0bf.jpg

ЛИВАДИЯ, 24 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пропагандистские нарративы киевского режима по поводу ситуации в Алешках напоминают очень плохо срежиссированный спектакль и плохой юмор из шоу Владимира Зеленского "95-й квартал". Таким мнением с корреспондентом РИА Новости Крым поделилась председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина в кулуарах прошедшей в Ялте конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.Всему миру должно быть очевидно, что главным виновником ситуации в Алешках является Украина во главе с Зеленским, акцентировала она.Томилина также отметила, что многие должностные лица и структуры РФ вплотную занимаются этим вопросом. Самое главное - обеспечить безопасность людей, подчеркнула глава Херсонской облдумы.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.В пятницу в Белом доме заявили, что Меланья Трамп договорилась о прекращении огня в Алешках с 29 октября.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

алешки

украина

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, алешки, татьяна томилина, украина, новости сво, новые регионы россии, безопасность