"95-й квартал отдыхает": глава Херсонской облдумы о нарративах Киева по Алешкам
Нарративы Киева об Алешках придуманы плохим режиссером - глава Херсонской думы
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ЛИВАДИЯ, 24 окт - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пропагандистские нарративы киевского режима по поводу ситуации в Алешках напоминают очень плохо срежиссированный спектакль и плохой юмор из шоу Владимира Зеленского "95-й квартал". Таким мнением с корреспондентом РИА Новости Крым поделилась председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина в кулуарах прошедшей в Ялте конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.
Всему миру должно быть очевидно, что главным виновником ситуации в Алешках является Украина во главе с Зеленским, акцентировала она.
Томилина также отметила, что многие должностные лица и структуры РФ вплотную занимаются этим вопросом. Самое главное - обеспечить безопасность людей, подчеркнула глава Херсонской облдумы.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.
В пятницу в Белом доме заявили, что Меланья Трамп договорилась о прекращении огня в Алешках с 29 октября.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.
В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте. В нем принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.