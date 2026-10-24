https://crimea.ria.ru/20261024/125-dronov-vsu-perekhvacheny-nad-regionami-rossii-1160495592.html

125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России

125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России - РИА Новости Крым, 24.10.2026

125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2026

2026-10-24T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым остался без света - что известно87 беспилотников сбили над Россией в пятницуЦех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск

https://crimea.ria.ru/20261024/krylatye-rakety-i-pochti-1300-dronov-otbita-ataka-vsu-na-regiony-rossii-1160486670.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво