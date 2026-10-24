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125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России - РИА Новости Крым, 24.10.2026
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125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России
125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России - РИА Новости Крым, 24.10.2026
125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2026
2026-10-24T20:32
2026-10-24T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым остался без света - что известно87 беспилотников сбили над Россией в пятницуЦех по производству безэкипажных катеров ВСУ уничтожен в порту Черноморск
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво
125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России

125 дронов ВСУ перехвачены над регионами России - Минобороны

20:32 24.10.2026 (обновлено: 20:33 24.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым
Тренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 125 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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Крылатые ракеты и почти 1300 дронов: отбита атака ВСУ на регионы России
 
Министерство обороны РФНовости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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