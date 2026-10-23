https://crimea.ria.ru/20261023/zolotaya-osen-vo-vsey-krase-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1160472750.html
Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных
Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных
На финал недели крымчан ожидает вполне позитивный сценарий метеоусловий: золотая осень с ее солнцем, переменной облачностью и туманами по утрам и вечерам... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T19:33
2026-10-23T19:33
2026-10-23T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На финал недели крымчан ожидает вполне позитивный сценарий метеоусловий: золотая осень с ее солнцем, переменной облачностью и туманами по утрам и вечерам проявит себя во всей красе. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, предстоящие выходные все-таки порадуют крымчан хорошей, комфортной и теплой погодой, которая вряд ли станет полной компенсацией недавно пережитых катаклизмов, тем не менее порадует и в субботу, и в воскресенье.После того, как в пятницу синоптическая ситуация в Крыму чуть поправилась, осадки прекратились, а воздух прогрелся до довольно высоких температур, в ночь на субботу над полуостровом вновь скользнет атмосферный фронт окклюзии и небо опять нахмурится."Кое-где могут даже брызнуть небольшие дожди, а температура воздуха будет колебаться от 10 до 13 градусов", – сказал Тишковец.Но с наступлением утра и усилением юго-западного крыла антициклона распогодится, и весь день в субботу обойдется без осадков. Облачность ожидается переменная. Температура воздуха будет колебаться в небольшом промежутке +18... 21 градус, сказал эксперт."Ну и вечером могут опуститься очаги туманов и густых дымок с ухудшением видимости менее одного километра", – отметил Тишковец.В воскресенье же, по прогнозу эксперта, крымчан ждут идеальные погодные условия."Юго-западная периферия антициклона продолжит уничтожать остатки облачности, соответственно, будет солнечно и никаких осадков", – пообещал Тишковец.Ночью, по его словам, воздух немножко остынет, но не ниже +8... 13 градусов, днем же можно смело ожидать +17... 22 градусов тепла, уверен он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных
Крымчан на выходных ждет комфортная теплая погода с туманами по утрам и вечерам – синоптик
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым.
На финал недели крымчан ожидает вполне позитивный сценарий метеоусловий: золотая осень с ее солнцем, переменной облачностью и туманами по утрам и вечерам проявит себя во всей красе. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, предстоящие выходные все-таки порадуют крымчан хорошей, комфортной и теплой погодой, которая вряд ли станет полной компенсацией недавно пережитых катаклизмов, тем не менее порадует и в субботу, и в воскресенье.
"Это будет, в общем-то, золотая осень во всей красе, преподнесет наша небесная канцелярия в этом смысле сюрпризы, но в хорошем смысле этого слова", – отметил Тишковец.
После того, как в пятницу синоптическая ситуация в Крыму чуть поправилась, осадки прекратились, а воздух прогрелся до довольно высоких температур, в ночь на субботу над полуостровом вновь скользнет атмосферный фронт окклюзии и небо опять нахмурится.
"Кое-где могут даже брызнуть небольшие дожди, а температура воздуха будет колебаться от 10 до 13 градусов", – сказал Тишковец.
Но с наступлением утра и усилением юго-западного крыла антициклона распогодится, и весь день в субботу обойдется без осадков. Облачность ожидается переменная. Температура воздуха будет колебаться в небольшом промежутке +18... 21 градус, сказал эксперт.
"Ну и вечером могут опуститься очаги туманов и густых дымок с ухудшением видимости менее одного километра", – отметил Тишковец.
В воскресенье же, по прогнозу эксперта, крымчан ждут идеальные погодные условия.
"Юго-западная периферия антициклона продолжит уничтожать остатки облачности, соответственно, будет солнечно и никаких осадков", – пообещал Тишковец.
Ночью, по его словам, воздух немножко остынет, но не ниже +8... 13 градусов, днем же можно смело ожидать +17... 22 градусов тепла, уверен он.
"При этом опять же, октябрь есть октябрь – это обычное время туманов, поэтому и в сумерках, в ночное время, и в предутренние часы, и поздним вечером снова могут опускаться седые старики-туманы, особенно в низинных формах рельефов, в долинах рек и так далее", – заключил эксперт.
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