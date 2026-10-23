https://crimea.ria.ru/20261023/zolotaya-osen-vo-vsey-krase-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1160472750.html

Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных

Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных

На финал недели крымчан ожидает вполне позитивный сценарий метеоусловий: золотая осень с ее солнцем, переменной облачностью и туманами по утрам и вечерам... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T19:33

2026-10-23T19:33

2026-10-23T19:33

крым

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. На финал недели крымчан ожидает вполне позитивный сценарий метеоусловий: золотая осень с ее солнцем, переменной облачностью и туманами по утрам и вечерам проявит себя во всей красе. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, предстоящие выходные все-таки порадуют крымчан хорошей, комфортной и теплой погодой, которая вряд ли станет полной компенсацией недавно пережитых катаклизмов, тем не менее порадует и в субботу, и в воскресенье.После того, как в пятницу синоптическая ситуация в Крыму чуть поправилась, осадки прекратились, а воздух прогрелся до довольно высоких температур, в ночь на субботу над полуостровом вновь скользнет атмосферный фронт окклюзии и небо опять нахмурится."Кое-где могут даже брызнуть небольшие дожди, а температура воздуха будет колебаться от 10 до 13 градусов", – сказал Тишковец.Но с наступлением утра и усилением юго-западного крыла антициклона распогодится, и весь день в субботу обойдется без осадков. Облачность ожидается переменная. Температура воздуха будет колебаться в небольшом промежутке +18... 21 градус, сказал эксперт."Ну и вечером могут опуститься очаги туманов и густых дымок с ухудшением видимости менее одного километра", – отметил Тишковец.В воскресенье же, по прогнозу эксперта, крымчан ждут идеальные погодные условия."Юго-западная периферия антициклона продолжит уничтожать остатки облачности, соответственно, будет солнечно и никаких осадков", – пообещал Тишковец.Ночью, по его словам, воздух немножко остынет, но не ниже +8... 13 градусов, днем же можно смело ожидать +17... 22 градусов тепла, уверен он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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