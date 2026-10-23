https://crimea.ria.ru/20261023/zhiteli-avstralii-vse-bolshe-khotyat-brat-primer-s-putina-i-rossii-1160460873.html

Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России

Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России

Русские люди в Австарлии активно поддерживают политику российского лидера и традиционные ценности, отстаиваемые Россией. А также, в отличие от официальной... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T19:49

2026-10-23T19:49

2026-10-23T19:49

эксклюзивы риа новости крым

россия

австралия

народная дипломатия

мнения

крым

видео

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/17/1160461051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6046b74aa1e4c26f9941ec22bb4dfbcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Русские люди в Австарлии активно поддерживают политику российского лидера и традиционные ценности, отстаиваемые Россией. А также, в отличие от официальной позиции властей Австралии, считают Крым российским регионом. Об этом в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Российско-Австралийского содружества Роман Дубинин.Он с родителями эмигрировал из Киева на далекий континент, когда ему было всего 8 лет. Обустроиться помогли родственники, уже жившие в австралийском Союзе со времен волны белогвардейской эмиграции. И вот уже 23 года он – гражданин Австралии. Несмотря на приличный срок пребывания вне родной языковой среды, русский у него отличный. Роман объясняет это просто:"Книжки читал, с бабушкой общался, сериалы смотрел".По его словам, все больше людей в Австралии из-за сложной криминальной обстановки, инфляции и из-за правительства, которое все меньше обращает внимания на чаяния народа, ищут модели, которые могли бы послужить их стране примером. И находят их в России."Австралийцы все больше узнают о России, и им все больше нравится, что государство в России намного больше делает для своего народа, чем сейчас в Австралии. Та политика консервативных партий, которую мы видим и в Европе, и в США, и в Англии, такое же и происходит в Австралии. Они берут пример с президента Путина и направление - за свои ценности. Так, конечно, думают не все австралийцы, но за последний год я заметил, что все больше и больше людей в Австралии будто просыпаются и видят настоящую Россию, а не то, что показывают западные СМИ", - сказал он.По словам Дубинина, он очень хорошо ощущает себя в России в целом и в российском Крыму в частности. Фактически живет на две страны, и долгие перелеты для него препятствием не являются.Роман Дубинин представляет одну из самых больших общественных организаций русских соотечественников в Австралии."Наша работа - сохранение исторической памяти, воспитание молодого поколения. Мы не влезаем в политику, нам это не интересно. Мы поддерживаем связь народа с народом, рассказываем в России про австралийскую культуру и в Австралии - про российскую культуру. И знакомим австралийцев, даже наших соотечественников, которые уже там родились, с нашими традициями, обычаями, историей. Проводим День Победы, Масленицу, Пушкинские чтения, бал "Мастер и Маргарита", отмечаем день рождения Миклухо-Маклая", - добавил Дубинин.Он вспомнил, что знаменитый русский этнограф, путешественник и ученый в Крыму в свое время создал первую биологическую станцию в России – в Севастополе."Этим летом мы праздновали его юбилей в Австралии. У нас есть парк имени Миклухо- Маклая, который мы постепенно реставрируем своими силами", - отметил собеседник РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Австралия ввела санкции против "Артека"Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвигЖитель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии

россия

австралия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, австралия, народная дипломатия, мнения, крым, видео