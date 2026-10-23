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Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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https://crimea.ria.ru/20261023/zhiteli-avstralii-vse-bolshe-khotyat-brat-primer-s-putina-i-rossii-1160460873.html
Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России
Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России
Русские люди в Австарлии активно поддерживают политику российского лидера и традиционные ценности, отстаиваемые Россией. А также, в отличие от официальной... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T19:49
2026-10-23T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Русские люди в Австарлии активно поддерживают политику российского лидера и традиционные ценности, отстаиваемые Россией. А также, в отличие от официальной позиции властей Австралии, считают Крым российским регионом. Об этом в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Российско-Австралийского содружества Роман Дубинин.Он с родителями эмигрировал из Киева на далекий континент, когда ему было всего 8 лет. Обустроиться помогли родственники, уже жившие в австралийском Союзе со времен волны белогвардейской эмиграции. И вот уже 23 года он – гражданин Австралии. Несмотря на приличный срок пребывания вне родной языковой среды, русский у него отличный. Роман объясняет это просто:"Книжки читал, с бабушкой общался, сериалы смотрел".По его словам, все больше людей в Австралии из-за сложной криминальной обстановки, инфляции и из-за правительства, которое все меньше обращает внимания на чаяния народа, ищут модели, которые могли бы послужить их стране примером. И находят их в России."Австралийцы все больше узнают о России, и им все больше нравится, что государство в России намного больше делает для своего народа, чем сейчас в Австралии. Та политика консервативных партий, которую мы видим и в Европе, и в США, и в Англии, такое же и происходит в Австралии. Они берут пример с президента Путина и направление - за свои ценности. Так, конечно, думают не все австралийцы, но за последний год я заметил, что все больше и больше людей в Австралии будто просыпаются и видят настоящую Россию, а не то, что показывают западные СМИ", - сказал он.По словам Дубинина, он очень хорошо ощущает себя в России в целом и в российском Крыму в частности. Фактически живет на две страны, и долгие перелеты для него препятствием не являются.Роман Дубинин представляет одну из самых больших общественных организаций русских соотечественников в Австралии."Наша работа - сохранение исторической памяти, воспитание молодого поколения. Мы не влезаем в политику, нам это не интересно. Мы поддерживаем связь народа с народом, рассказываем в России про австралийскую культуру и в Австралии - про российскую культуру. И знакомим австралийцев, даже наших соотечественников, которые уже там родились, с нашими традициями, обычаями, историей. Проводим День Победы, Масленицу, Пушкинские чтения, бал "Мастер и Маргарита", отмечаем день рождения Миклухо-Маклая", - добавил Дубинин.Он вспомнил, что знаменитый русский этнограф, путешественник и ученый в Крыму в свое время создал первую биологическую станцию в России – в Севастополе."Этим летом мы праздновали его юбилей в Австралии. У нас есть парк имени Миклухо- Маклая, который мы постепенно реставрируем своими силами", - отметил собеседник РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Австралия ввела санкции против "Артека"Симоньян: говорить на русском языке — настоящий человеческий подвигЖитель Хабаровска шпионил в пользу разведки Новой Зеландии
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россия, австралия, народная дипломатия, мнения, крым, видео
Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России

Замглавы содружества России и Австралии уверен в российской принадлежности Крыма

19:49 23.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗаместитель председателя Российско-Австралийского содружества Роман Дубинин
Заместитель председателя Российско-Австралийского содружества Роман Дубинин - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Русские люди в Австарлии активно поддерживают политику российского лидера и традиционные ценности, отстаиваемые Россией. А также, в отличие от официальной позиции властей Австралии, считают Крым российским регионом. Об этом в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым рассказал заместитель председателя Российско-Австралийского содружества Роман Дубинин.
Он с родителями эмигрировал из Киева на далекий континент, когда ему было всего 8 лет. Обустроиться помогли родственники, уже жившие в австралийском Союзе со времен волны белогвардейской эмиграции. И вот уже 23 года он – гражданин Австралии. Несмотря на приличный срок пребывания вне родной языковой среды, русский у него отличный. Роман объясняет это просто:
"Книжки читал, с бабушкой общался, сериалы смотрел".
По его словам, все больше людей в Австралии из-за сложной криминальной обстановки, инфляции и из-за правительства, которое все меньше обращает внимания на чаяния народа, ищут модели, которые могли бы послужить их стране примером. И находят их в России.
"Австралийцы все больше узнают о России, и им все больше нравится, что государство в России намного больше делает для своего народа, чем сейчас в Австралии. Та политика консервативных партий, которую мы видим и в Европе, и в США, и в Англии, такое же и происходит в Австралии. Они берут пример с президента Путина и направление - за свои ценности. Так, конечно, думают не все австралийцы, но за последний год я заметил, что все больше и больше людей в Австралии будто просыпаются и видят настоящую Россию, а не то, что показывают западные СМИ", - сказал он.
По словам Дубинина, он очень хорошо ощущает себя в России в целом и в российском Крыму в частности. Фактически живет на две страны, и долгие перелеты для него препятствием не являются.
"Я приехал в Россию, в Крым, потому что Крым наш. И я патриот России, уважаю ценности, которые Россия представляет, особенно семейные ценности, сохранение исторической памяти. Русского можно забрать из России, а вот Россию из русского никогда не заберешь", - убежден австралиец.
Роман Дубинин представляет одну из самых больших общественных организаций русских соотечественников в Австралии.
"Наша работа - сохранение исторической памяти, воспитание молодого поколения. Мы не влезаем в политику, нам это не интересно. Мы поддерживаем связь народа с народом, рассказываем в России про австралийскую культуру и в Австралии - про российскую культуру. И знакомим австралийцев, даже наших соотечественников, которые уже там родились, с нашими традициями, обычаями, историей. Проводим День Победы, Масленицу, Пушкинские чтения, бал "Мастер и Маргарита", отмечаем день рождения Миклухо-Маклая", - добавил Дубинин.
Он вспомнил, что знаменитый русский этнограф, путешественник и ученый в Крыму в свое время создал первую биологическую станцию в России – в Севастополе.
"Этим летом мы праздновали его юбилей в Австралии. У нас есть парк имени Миклухо- Маклая, который мы постепенно реставрируем своими силами", - отметил собеседник РИА Новости Крым.
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