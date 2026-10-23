https://crimea.ria.ru/20261023/zelenskiy-teryaet-podderzhku-sredi-soyuznikov-i-vnutri-strany-1160450720.html

Зеленский теряет поддержку среди союзников и внутри страны

Зеленский теряет поддержку среди союзников и внутри страны - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Зеленский теряет поддержку среди союзников и внутри страны

Глава киевского режима Владимир Зеленский стремительно теряет авторитет на четырех фронтах: общая поддержка внутри страны, поддержка со стороны его партии,... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T10:39

2026-10-23T10:39

2026-10-23T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стремительно теряет авторитет на четырех фронтах: общая поддержка внутри страны, поддержка со стороны его партии, финансовая поддержка со стороны Европы и разрыв отношений с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The American Conservative.Опросы показывают обвал внутренней поддержки Зеленского, что позволяет предположить, что на следующих выборах он потерпит сокрушительное поражение, отмечает издание.Ключевым показателем служит рейтинг доверия к Зеленскому. Опрошенные недавно украинцы отдали ему шестое место в рейтинге политических деятелей. И лишь 18% респондентов полностью доверяют Зеленскому.При этом он теряет позиции не только среди избирателей — он также теряет поддержку своей партии, которая когда-то твердо стояла за ним, отмечается в статье.Вместе с тем, отсутствие поддержки внутри страны также ставит под угрозу финансирование со стороны Евросоюза. Киев сталкивается с огромным бюджетным дефицитом, который составляет десятки миллиардов долларов. На Банковой хотят, чтобы средства, обещанные ЕС на 2027 год, были выделены раньше, пишет издание."В начале этого месяца Евросоюз отклонил призывы Зеленского и отказался ускорить выплаты для покрытия дефицита. Финансирование вновь было увязано с реформой в сфере борьбы с коррупцией. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, ни Словакия, ни Венгрия не примут участия в очередном кредитовании Украины со стороны ЕС", - отмечается в материале.Однако самая серьезная проблема для Зеленского исходит от самого важного союзника Украины – США. В начале октября американский президент Дональд Трамп принял три решения, ставшие последней каплей для неохотно идущего на уступки Зеленского. Президент США заключил соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое позволит Москве продавать дизельное топливо.Трамп также отказался от введения новых санкций против России.Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов высказал мнение, что ситуация на Украине ярко показывает, что киевский режим стопроцентно зависим от западного мира, которым по-прежнему руководят Соединенные Штаты. Американские власти играют с Киевом комедию в лицах, преследуя свои стратегические цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет незавидная судьба Европы – политологУтраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявилВэнс отказался назвать Украину союзником США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, рейтинг, политика, общество, новости