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За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России
За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России - РИА Новости Крым, 23.10.2026
За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России
Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T09:37
2026-10-23T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбили над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан, Удмуртия, Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.В четверг силы ПВО уничтожили 49 украинских дронов над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф
За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России

Силы ПВО за ночь сбили более 443 вражеских дрона над Крымом и другими регионами РФ

09:37 23.10.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 443 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбили над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан, Удмуртия, Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
В четверг силы ПВО уничтожили 49 украинских дронов над Крымом и еще шестью российскими регионами.
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