https://crimea.ria.ru/20261023/za-noch-sily-pvo-sbili-443-bespilotnika--regionami-rossii-1160450042.html

За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России

За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России - РИА Новости Крым, 23.10.2026

За ночь силы ПВО сбили 443 беспилотника регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T09:37

2026-10-23T09:37

2026-10-23T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбили над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан, Удмуртия, Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.В четверг силы ПВО уничтожили 49 украинских дронов над Крымом и еще шестью российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261023/vagonnoe-depo-v-poltave-i-port-pod-odessoy-porazheny-udarami-rossiyskikh-dronov-1160446946.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф