https://crimea.ria.ru/20261023/vtb-opredelil-glavnye-ugrozy-ot-moshennikov-osenyu-1160455871.html

ВТБ определил главные угрозы от мошенников осенью

ВТБ определил главные угрозы от мошенников осенью - РИА Новости Крым, 23.10.2026

ВТБ определил главные угрозы от мошенников осенью

Главные угрозы от мошенников осенью маскируются в школьных сборах, налоговых уведомлениях, подготовке транспорта к зиме, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T12:18

2026-10-23T12:18

2026-10-23T12:18

мошенничество

втб

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Главные угрозы от мошенников осенью маскируются в школьных сборах, налоговых уведомлениях, подготовке транспорта к зиме, сообщает пресс-служба ВТБ.По словам замруководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием. Теперь мошенники не придумывают новый повод, а берут тот, который уже у всех на повестке, кажется привычным и не вызывает подозрений."Главными из них стали срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке. Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты "продавец" исчезает", - предупреждают в ВТБ.Также мошенники используют фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой "судебного приказа". Ссылка ведет на поддельный сайт, где собирают данные карты, говорится в сообщении.Еще одна схема - вакансии для студентов. Мошенники предлагают "легкую" работу - наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить "зарплатную карту" по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, или вовлекают в дропперскую схему.Более того, во время распродаж, включая "черную пятницу", мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.ВТБ рекомендует соблюдать универсальные правила - не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах.Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счет по ссылке, отмечает банк. ВТБ рекомендует проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях - прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы - заблокировать карту и обратиться в банк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, втб, новости