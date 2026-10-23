https://crimea.ria.ru/20261023/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-orlu-chto-izvestno-1160480768.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно

ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно - РИА Новости Крым, 23.10.2026

ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно

ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе города и близлежащие здания и сооружения, ранения получили восемь... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T21:54

2026-10-23T21:54

2026-10-23T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе города и близлежащие здания и сооружения, ранения получили восемь человек. На промышленном предприятии пожар потушен, идет разбор завалов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Также, по его словам, зафиксированы повреждения в близлежащих зданиях и сооружениях, есть пострадавшие.Он уточнил, что у большинства пострадавших незначительные травмы и повреждения."Они в основном носят либо осколочный характер, либо это повреждения при обрушении конструкций", – уточнил губернатор.С 22:00 23 октября в городе начала работу горячая линия по приему заявок в связи с повреждениями имущества, а завтра с 8:00 утра будет проводиться подомовой обход близлежащих к поврежденному ударом заводу зданий и сооружений для установления всех обстоятельств, добавил Клычков.Глава города призвал не верить фейкам, которые стали распространяться после удара по промышленному предприятию в Орле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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