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ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно
ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно - РИА Новости Крым, 23.10.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно
ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе города и близлежащие здания и сооружения, ранения получили восемь... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе города и близлежащие здания и сооружения, ранения получили восемь человек. На промышленном предприятии пожар потушен, идет разбор завалов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Также, по его словам, зафиксированы повреждения в близлежащих зданиях и сооружениях, есть пострадавшие.Он уточнил, что у большинства пострадавших незначительные травмы и повреждения."Они в основном носят либо осколочный характер, либо это повреждения при обрушении конструкций", – уточнил губернатор.С 22:00 23 октября в городе начала работу горячая линия по приему заявок в связи с повреждениями имущества, а завтра с 8:00 утра будет проводиться подомовой обход близлежащих к поврежденному ударом заводу зданий и сооружений для установления всех обстоятельств, добавил Клычков.Глава города призвал не верить фейкам, которые стали распространяться после удара по промышленному предприятию в Орле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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орел, андрей клычков, происшествия, атаки всу, новости, новости сво
ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно
В Орле при ракетном ударе ВСУ произошел пожар на заводе и ранены 8 человек - губернатор
21:54 23.10.2026 (обновлено: 22:26 23.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе города и близлежащие здания и сооружения, ранения получили восемь человек. На промышленном предприятии пожар потушен, идет разбор завалов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"Завод в Советском районе города Орла сегодня подвергся ракетному удару. Было достаточно серьезное возгорание. На данный момент времени доложил начальник Главного управления МЧС о том, что пожар, по сути, весь полностью потушен и проводятся уже работы по подготовке к разбору завалов и по работе спецслужб", – рассказал Клычков в видеообращении, которое опубликовал в своем канале в мессенджере "Макс".
Также, по его словам, зафиксированы повреждения в близлежащих зданиях и сооружениях, есть пострадавшие.
"На данный момент времени в медицинские учреждения было направлено или обратились восемь человек. Кому необходимо провести какие-то медицинские мероприятия и операции – они были проведены", – сказал Клычков.
Он уточнил, что у большинства пострадавших незначительные травмы и повреждения.
"Они в основном носят либо осколочный характер, либо это повреждения при обрушении конструкций", – уточнил губернатор.
С 22:00 23 октября в городе начала работу горячая линия по приему заявок в связи с повреждениями имущества, а завтра с 8:00 утра будет проводиться подомовой обход близлежащих к поврежденному ударом заводу зданий и сооружений для установления всех обстоятельств, добавил Клычков.
Глава города призвал не верить фейкам, которые стали распространяться после удара по промышленному предприятию в Орле.
"Наши деятели из-за рубежа начинают вбрасывать про химические эффекты, все остальное. Все это ерунда полная. Мы все вместе с силовиками на объекте были. Эти мифы будут специально выбрасывать в наше общество. Поэтому прошу здесь руководствоваться информацией, которая исходит из официальных органов", – призвал губернатор.
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