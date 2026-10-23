https://crimea.ria.ru/20261023/vs-rf-za-nedelyu-sbili-bolee-55-tysyach-vrazheskikh-bespilotnikov-1160456028.html

ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников

ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2026

ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников

Средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T12:21

2026-10-23T12:21

2026-10-23T12:21

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости сво

министерство обороны рф

атаки всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/16/1159578600_0:0:1069:601_1920x0_80_0_0_c954ccf68b60f3eee0d4baeb07f70c9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу.Только в ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за деньВ море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, министерство обороны рф, атаки всу