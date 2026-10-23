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ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников
ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2026
ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников
Средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T12:21
2026-10-23T12:21
2026-10-23T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО за неделю сбили 5593 вражеских беспилотников, семь ракет "Фламинго" и пять авиабомб ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу.Только в ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили 443 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России за неделю нанесла три массированных и 11 групповых ударов по Украине49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за деньВ море у берегов Ялты обнаружена группа беспилотников ВСУ
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беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, министерство обороны рф, атаки всу
ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников
Минобороны: более 5,5 тысяч дронов уничтожены российскими силами ПВО за неделю