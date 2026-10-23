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Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе

Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе

Иномарка выезжала на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора, в то время как ребенок ехал по пешеходному переходу на самокате. Подробности... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T18:06

2026-10-23T18:06

2026-10-23T18:06

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Иномарка выезжала на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора, в то время как ребенок ехал по пешеходному переходу на самокате. Подробности случившегося в Севастополе ДТП сообщили в Госавтоинспекции города.В пятницу на улице Вакуленчика 53-летний водитель легкового автомобиля Hyundai сбил девятилетнего ребенка на пешеходном переходе.В момент ДТП мальчик ехал на самокате без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы. "Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили правоохранители.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрошены очевидцы дорожного происшествия, полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП и принятие по данному факту процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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