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Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе
Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе
Иномарка выезжала на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора, в то время как ребенок ехал по пешеходному переходу на самокате. Подробности... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T18:06
2026-10-23T18:06
2026-10-23T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Иномарка выезжала на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора, в то время как ребенок ехал по пешеходному переходу на самокате. Подробности случившегося в Севастополе ДТП сообщили в Госавтоинспекции города.В пятницу на улице Вакуленчика 53-летний водитель легкового автомобиля Hyundai сбил девятилетнего ребенка на пешеходном переходе.В момент ДТП мальчик ехал на самокате без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы. "Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили правоохранители.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрошены очевидцы дорожного происшествия, полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП и принятие по данному факту процессуального решения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе
В Севастополе иномарка сбила ребенка на самокате при проезде светофора на желтый сигнал
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Иномарка выезжала на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора, в то время как ребенок ехал по пешеходному переходу на самокате. Подробности случившегося в Севастополе ДТП сообщили в Госавтоинспекции города.
В пятницу на улице Вакуленчика 53-летний водитель легкового автомобиля Hyundai сбил девятилетнего ребенка на пешеходном переходе.
"Дополнительно установлено, что водитель допустил наезд на 9‑летнего мальчика, завершая проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий желтый сигнал светофора. В это время ребенок, не спешившись, начал пересекать проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора на трюковом самокате", - рассказали в ГАИ.
В момент ДТП мальчик ехал на самокате без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы.
"Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили правоохранители.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрошены очевидцы дорожного происшествия, полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.
Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП и принятие по данному факту процессуального решения.
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