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Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"
Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества" - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"
Ветеран СВО из Севастополя Алексей Чуранов вошел в пятерку лидеров на межрегиональных состязаниях "Кубок Защитников Отечества" по плаванию на призы заслуженного РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T20:29
2026-10-23T20:29
2026-10-23T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО из Севастополя Алексей Чуранов вошел в пятерку лидеров на межрегиональных состязаниях "Кубок Защитников Отечества" по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Соревнования прошли в рамках форума "Россия — спортивная держава" в Красноярске. В них приняли участие более 90 ветеранов специальной военной операции из 40 субъектов России.В 2024 году, выполняя задачи в зоне проведения СВО, Алексей был тяжело ранен и за проявленное мужество награжден медалью "За отвагу", отметили в правительстве Севастополя.Ранее ветераны спецоперации из Севастополя завоевали семь медалей, в том числе две золотых, на межрегиональных соревнованиях "Кубка Защитников Отечества" в нескольких спортивных дисциплинах и вывели команду в десятку сильнейших в Южном федеральном округе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондоВосстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВОВ Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лука
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Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"
Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров на "Кубке Защитников Отечества"