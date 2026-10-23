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Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества" - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"
Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества" - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"
Ветеран СВО из Севастополя Алексей Чуранов вошел в пятерку лидеров на межрегиональных состязаниях "Кубок Защитников Отечества" по плаванию на призы заслуженного РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T20:29
2026-10-23T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО из Севастополя Алексей Чуранов вошел в пятерку лидеров на межрегиональных состязаниях "Кубок Защитников Отечества" по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Соревнования прошли в рамках форума "Россия — спортивная держава" в Красноярске. В них приняли участие более 90 ветеранов специальной военной операции из 40 субъектов России.В 2024 году, выполняя задачи в зоне проведения СВО, Алексей был тяжело ранен и за проявленное мужество награжден медалью "За отвагу", отметили в правительстве Севастополя.Ранее ветераны спецоперации из Севастополя завоевали семь медалей, в том числе две золотых, на межрегиональных соревнованиях "Кубка Защитников Отечества" в нескольких спортивных дисциплинах и вывели команду в десятку сильнейших в Южном федеральном округе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондоВосстановление в крымском центре реабилитации прошли более 70 бойцов СВОВ Крыму выберут лучших среди ветеранов СВО в жиме лежа и стрельбе из лука
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, спорт, ветераны сво
Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"

Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров на "Кубке Защитников Отечества"

20:29 23.10.2026
 
© Правительство СевастополяВетеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров на "Кубке Защитников Отечества"
Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров на Кубке Защитников Отечества
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Ветеран СВО из Севастополя Алексей Чуранов вошел в пятерку лидеров на межрегиональных состязаниях "Кубок Защитников Отечества" по плаванию на призы заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Соревнования прошли в рамках форума "Россия — спортивная держава" в Красноярске. В них приняли участие более 90 ветеранов специальной военной операции из 40 субъектов России.
"Соревнования проводились на дистанции 50 метров вольным стилем в четырех категориях. Алексей Чуранов выступал среди лиц с частичным поражением опорно-двигательного аппарата и занял пятое место с результатом 30.80", - рассказали в пресс-службе.
В 2024 году, выполняя задачи в зоне проведения СВО, Алексей был тяжело ранен и за проявленное мужество награжден медалью "За отвагу", отметили в правительстве Севастополя.
Ранее ветераны спецоперации из Севастополя завоевали семь медалей, в том числе две золотых, на межрегиональных соревнованиях "Кубка Защитников Отечества" в нескольких спортивных дисциплинах и вывели команду в десятку сильнейших в Южном федеральном округе.
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