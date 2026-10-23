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Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
Возможность распространения в мире вируса Шамонда маловероятна. Об этом заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T22:37
2026-10-23T22:37
2026-10-23T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Возможность распространения в мире вируса Шамонда маловероятна. Об этом заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Минсельхоз Франции ранеесообщил о том, что на территории страны был зафиксирован первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда. Пациент скончался.Как уточнили в ВОЗ, случай во Франции изолированный, скончавшийся пациент имел слабую именную систему, поэтому его распространение маловероятно.При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать репелленты для защиты от насекомых-переносчиков вируса Шамонда в районах его распространения.Вирус Шамонда был впервые выявлен в Нигерии в середине 1960-х годов. В основном он поражает крупный рогатый скот, вызывая у животных лихорадку. Инфекция передается через укусы насекомых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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воз, вирусы, здоровье, в мире, новости
Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Возможность распространения в мире вируса Шамонда маловероятна. Об этом заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Минсельхоз Франции ранеесообщил о том, что на территории страны был зафиксирован первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда. Пациент скончался.
Как уточнили в ВОЗ, случай во Франции изолированный, скончавшийся пациент имел слабую именную систему, поэтому его распространение маловероятно.
"Это изолированный случай. Основываясь на имеющихся данных, его распространение маловероятно", - сказал на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать репелленты для защиты от насекомых-переносчиков вируса Шамонда в районах его распространения.
"Это первый в истории зарегистрированный случай передачи инфекции человеку. ВОЗ находится в контакте с властями Франции для отслеживания ситуации. Мы рекомендуем использовать репелленты для защиты от насекомых-переносчиков вируса Шамонда в районах его распространения", - добавил Линдмейер.
Вирус Шамонда был впервые выявлен в Нигерии в середине 1960-х годов. В основном он поражает крупный рогатый скот, вызывая у животных лихорадку. Инфекция передается через укусы насекомых.
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