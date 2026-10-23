https://crimea.ria.ru/20261023/veroyatnost-rasprostraneniya-virusa-shamonda-v-mire-v-voz-sdelali-zayavlenie-1160461598.html

Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление

Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление

Возможность распространения в мире вируса Шамонда маловероятна. Об этом заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T22:37

2026-10-23T22:37

2026-10-23T22:37

воз

вирусы

здоровье

в мире

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/14/1123295449_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_505e8830d825db00acf85ef70a2a1838.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Возможность распространения в мире вируса Шамонда маловероятна. Об этом заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Минсельхоз Франции ранеесообщил о том, что на территории страны был зафиксирован первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда. Пациент скончался.Как уточнили в ВОЗ, случай во Франции изолированный, скончавшийся пациент имел слабую именную систему, поэтому его распространение маловероятно.При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать репелленты для защиты от насекомых-переносчиков вируса Шамонда в районах его распространения.Вирус Шамонда был впервые выявлен в Нигерии в середине 1960-х годов. В основном он поражает крупный рогатый скот, вызывая у животных лихорадку. Инфекция передается через укусы насекомых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, вирусы, здоровье, в мире, новости