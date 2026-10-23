Рейтинг@Mail.ru
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/vagonnoe-depo-v-poltave-i-port-pod-odessoy-porazheny-udarami-rossiyskikh-dronov-1160446946.html
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T08:14
2026-10-23T08:14
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
одесская область
полтавская область
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0f/1159407045_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_f076c19ca88546cf962c998d7a65e473.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.В результате ударов поражены:- в Полтавской области - вагонное депо "Полтава", территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники;- в Одесской области в порту Вилково − два пункта временной дислокации операторов БЭК, стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая хранение и подготовку к применению БЭК.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотникамиВзрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктураКрупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
одесская область
полтавская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0f/1159407045_44:0:1236:894_1920x0_80_0_0_0cc604522ecc6bcd3564f0c1dd4711cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесская область, полтавская область, украина
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов

Российские дроны нанесли удары по портам и железнодорожной инфраструктуре на Украине

08:14 23.10.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены:
- в Полтавской области - вагонное депо "Полтава", территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники;
- в Одесской области в порту Вилково − два пункта временной дислокации операторов БЭК, стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая хранение и подготовку к применению БЭК.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками
Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
 
Удары по УкраинеНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииОдесская областьПолтавская областьУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:23Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
09:08В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат
08:57В Крыму ищут неплательщиков штрафов
08:43Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии
08:33Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды
08:25Новости Крыма: главное на утро 23 октября
08:14Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
07:58Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе
07:47Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
07:26В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
07:13От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского
07:07Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
06:41100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
06:23Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае
06:08Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
23:40Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек
22:52Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день
22:36Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог
Лента новостейМолния