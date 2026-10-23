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Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T08:14
2026-10-23T08:14
2026-10-23T08:14
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.В результате ударов поражены:- в Полтавской области - вагонное депо "Полтава", территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники;- в Одесской области в порту Вилково − два пункта временной дислокации операторов БЭК, стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая хранение и подготовку к применению БЭК.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотникамиВзрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктураКрупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
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РИА Новости Крым
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удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесская область, полтавская область, украина
Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
Российские дроны нанесли удары по портам и железнодорожной инфраструктуре на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены:
- в Полтавской области - вагонное депо "Полтава", территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники;
- в Одесской области в порту Вилково − два пункта временной дислокации операторов БЭК, стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая хранение и подготовку к применению БЭК.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
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