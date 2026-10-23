https://crimea.ria.ru/20261023/vagonnoe-depo-v-poltave-i-port-pod-odessoy-porazheny-udarami-rossiyskikh-dronov-1160446946.html

Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов

Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов

Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T08:14

2026-10-23T08:14

2026-10-23T08:14

удары по украине

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

одесская область

полтавская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Российские дроны в ночь на пятницу ударили по железнодорожной инфраструктуре на Украине, а также порту и сухогрузу с военной продукцией. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам железнодорожной инфраструктуры, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.В результате ударов поражены:- в Полтавской области - вагонное депо "Полтава", территория которого используется ВСУ для хранения и ремонта военной техники;- в Одесской области в порту Вилково − два пункта временной дислокации операторов БЭК, стоянка катеров и место хранения БЭК, а также портовая инфраструктура, обеспечивающая хранение и подготовку к применению БЭК.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотникамиВзрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктураКрупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена

одесская область

полтавская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесская область, полтавская область, украина