https://crimea.ria.ru/20261023/v-simferopole-budut-dvazhdy-perekryvat-ulitsu-lomonosova-1160473746.html

В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова

В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова

В конце октября в Симферополе будут дважды перекрывать проезд по улице Ломоносова. Каждый раз ограничения будут длиться восемь часов, сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T21:37

2026-10-23T21:37

2026-10-23T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В конце октября в Симферополе будут дважды перекрывать проезд по улице Ломоносова. Каждый раз ограничения будут длиться восемь часов, сообщили в администрации крымской столицы.Уточняется, что ограничения будут действовать на участке от улицы Беспалова до улицы Долетова.В администрации Симферополя призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, логистика, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма