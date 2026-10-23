https://crimea.ria.ru/20261023/v-simferopole-budut-dvazhdy-perekryvat-ulitsu-lomonosova-1160473746.html
В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова
В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова
В конце октября в Симферополе будут дважды перекрывать проезд по улице Ломоносова. Каждый раз ограничения будут длиться восемь часов, сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T21:37
2026-10-23T21:37
2026-10-23T21:37
симферополь
крым
логистика
городская среда
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360596_0:3:3635:2048_1920x0_80_0_0_b6507e290dad88ff7287f54312d1b90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В конце октября в Симферополе будут дважды перекрывать проезд по улице Ломоносова. Каждый раз ограничения будут длиться восемь часов, сообщили в администрации крымской столицы.Уточняется, что ограничения будут действовать на участке от улицы Беспалова до улицы Долетова.В администрации Симферополя призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360596_904:0:3635:2048_1920x0_80_0_0_efbc1e3368385621e400c80e2876e0e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, крым, логистика, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова
В Симферополе 24 и 31 октября перекроют улицу Ломоносова