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В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова
В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова
В конце октября в Симферополе будут дважды перекрывать проезд по улице Ломоносова. Каждый раз ограничения будут длиться восемь часов, сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T21:37
2026-10-23T21:37
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В конце октября в Симферополе будут дважды перекрывать проезд по улице Ломоносова. Каждый раз ограничения будут длиться восемь часов, сообщили в администрации крымской столицы.Уточняется, что ограничения будут действовать на участке от улицы Беспалова до улицы Долетова.В администрации Симферополя призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, крым, логистика, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова

В Симферополе 24 и 31 октября перекроют улицу Ломоносова

21:37 23.10.2026
 
Дорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В конце октября в Симферополе будут дважды перекрывать проезд по улице Ломоносова. Каждый раз ограничения будут длиться восемь часов, сообщили в администрации крымской столицы.
"24 и 31 октября с 08:00 до 16:00 на улице Ломоносова будут проводиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части. На время проведения работ движение транспорта будет частично ограничено", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения будут действовать на участке от улицы Беспалова до улицы Долетова.
© Администрация СимферополяВ Симферополе 24 и 31 октября перекроют улицу Ломоносова
В Симферополе 24 и 31 октября перекроют улицу Ломоносова
© Администрация Симферополя
В Симферополе 24 и 31 октября перекроют улицу Ломоносова
В администрации Симферополя призывают водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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