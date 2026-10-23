Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/v-sevastopole-remontiruyut-kryshi-vysotok--chto-sdelano-1160411990.html
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
В Севастополе с начала года отремонтировали 74 крыши многоквартирных домов. По плану нужно отремонтировать еще 11 кровель, об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T07:26
2026-10-23T07:26
севастополь
новости севастополя
ремонт и строительство дорог
михаил развожаев
капремонт многоквартирных домов
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160410245_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1fe4e3024262b8109fe87adc681cd81e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года отремонтировали 74 крыши многоквартирных домов. По плану нужно отремонтировать еще 11 кровель, об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.По информации губернатора, в настоящий момент специалисты ремонтируют крышу дома №4/1 на площади 50-летия СССР. Дом 1970-го года постройки, степень износа кровли, которую прежде не обновляли, достигает 60 процентов. В доме 11 подъездов, крыша — почти 2,5 тысячи квадратов. Сейчас объект готов наполовину. В планах завершить все работы до конца осени."Нашу работу по капремонту многоквартирных домов отметили на федеральном уровне. По результатам мониторинга Минстроя России Севастополь занял 14-е место среди 85 регионов страны &lt;…&gt; Общий процент выполнения краткосрочного плана достиг 79 процентов", - добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Керчи до конца года отремонтируют больше 70 многоквартирных домов по программе капремонта. А в Евпатории до конца года капитально отремонтируют 40 многоквартирных домов. Как сообщал врио гендиректора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков, в 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов, большая половина работ отводится на крыши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчане платят за капремонт МКДЖители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанцииШколы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160410245_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_8e6ff615a1c04d79fa3f44c12c561921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, ремонт и строительство дорог, михаил развожаев, капремонт многоквартирных домов
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано

В Севастополе отремонтировали 74 крыши МКД из запланированных 85 с начала года

07:26 23.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт крыши многоквартирного дома
Ремонт крыши многоквартирного дома
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года отремонтировали 74 крыши многоквартирных домов. По плану нужно отремонтировать еще 11 кровель, об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"С начала года в Севастополе отремонтировали уже 74 крыши МКД из запланированных 85", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
По информации губернатора, в настоящий момент специалисты ремонтируют крышу дома №4/1 на площади 50-летия СССР. Дом 1970-го года постройки, степень износа кровли, которую прежде не обновляли, достигает 60 процентов. В доме 11 подъездов, крыша — почти 2,5 тысячи квадратов. Сейчас объект готов наполовину. В планах завершить все работы до конца осени.
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт крыши многоквартирного дома
Ремонт крыши многоквартирного дома
© Михаил Развожаев в МАКС
"Нашу работу по капремонту многоквартирных домов отметили на федеральном уровне. По результатам мониторинга Минстроя России Севастополь занял 14-е место среди 85 регионов страны <…> Общий процент выполнения краткосрочного плана достиг 79 процентов", - добавил Развожаев.
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт крыши многоквартирного дома
Ремонт крыши многоквартирного дома
© Михаил Развожаев в МАКС
Ранее сообщалось, что в Керчи до конца года отремонтируют больше 70 многоквартирных домов по программе капремонта. А в Евпатории до конца года капитально отремонтируют 40 многоквартирных домов. Как сообщал врио гендиректора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков, в 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов, большая половина работ отводится на крыши.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как крымчане платят за капремонт МКД
Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции
Школы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
 
СевастопольНовости СевастополяРемонт и строительство дорогМихаил РазвожаевКапремонт многоквартирных домов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:23Горкомитет обороны Севастополя – страница истории города русской славы
09:08В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат
08:57В Крыму ищут неплательщиков штрафов
08:43Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии
08:33Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды
08:25Новости Крыма: главное на утро 23 октября
08:14Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дронов
07:58Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе
07:47Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
07:26В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
07:13От пастуха до командующего флотом: к 127-летию адмирала Октябрьского
07:07Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
06:41100 школьников отмечены стипендиями Совмина Крыма
06:23Более 400 афтершоков вызвало мощное землетрясение в Китае
06:08Нашествие гуннов 2.0 и жертвоприношение Киеву: куда Европу ведут протесты
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
23:40Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 16 человек
22:52Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день
22:36Украину ждет незавидная судьба Европы – политолог
Лента новостейМолния