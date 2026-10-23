https://crimea.ria.ru/20261023/v-sevastopole-remontiruyut-kryshi-vysotok--chto-sdelano-1160411990.html
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
В Севастополе с начала года отремонтировали 74 крыши многоквартирных домов. По плану нужно отремонтировать еще 11 кровель, об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T07:26
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капремонт многоквартирных домов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года отремонтировали 74 крыши многоквартирных домов. По плану нужно отремонтировать еще 11 кровель, об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.По информации губернатора, в настоящий момент специалисты ремонтируют крышу дома №4/1 на площади 50-летия СССР. Дом 1970-го года постройки, степень износа кровли, которую прежде не обновляли, достигает 60 процентов. В доме 11 подъездов, крыша — почти 2,5 тысячи квадратов. Сейчас объект готов наполовину. В планах завершить все работы до конца осени."Нашу работу по капремонту многоквартирных домов отметили на федеральном уровне. По результатам мониторинга Минстроя России Севастополь занял 14-е место среди 85 регионов страны <…> Общий процент выполнения краткосрочного плана достиг 79 процентов", - добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Керчи до конца года отремонтируют больше 70 многоквартирных домов по программе капремонта. А в Евпатории до конца года капитально отремонтируют 40 многоквартирных домов. Как сообщал врио гендиректора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков, в 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов, большая половина работ отводится на крыши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчане платят за капремонт МКДЖители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанцииШколы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
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севастополь, новости севастополя, ремонт и строительство дорог, михаил развожаев, капремонт многоквартирных домов
В Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделано
В Севастополе отремонтировали 74 крыши МКД из запланированных 85 с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года отремонтировали 74 крыши многоквартирных домов. По плану нужно отремонтировать еще 11 кровель, об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"С начала года в Севастополе отремонтировали уже 74 крыши МКД из запланированных 85", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
По информации губернатора, в настоящий момент специалисты ремонтируют крышу дома №4/1 на площади 50-летия СССР. Дом 1970-го года постройки, степень износа кровли, которую прежде не обновляли, достигает 60 процентов. В доме 11 подъездов, крыша — почти 2,5 тысячи квадратов. Сейчас объект готов наполовину. В планах завершить все работы до конца осени.
"Нашу работу по капремонту многоквартирных домов отметили на федеральном уровне. По результатам мониторинга Минстроя России Севастополь занял 14-е место среди 85 регионов страны <…> Общий процент выполнения краткосрочного плана достиг 79 процентов", - добавил Развожаев.
Ранее сообщалось
, что в Керчи до конца года отремонтируют больше 70 многоквартирных домов по программе капремонта. А в Евпатории до конца года капитально отремонтируют
40 многоквартирных домов. Как сообщал врио гендиректора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков, в 2026 году в Крыму отремонтируют
почти тысячу элементов многоквартирных домов, большая половина работ отводится на крыши.
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