https://crimea.ria.ru/20261023/v-sevastopole-passazhir-taksi-popalsya-s-metadonom-1160451339.html

В Севастополе пассажир такси попался с метадоном

В Севастополе пассажир такси попался с метадоном - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Севастополе пассажир такси попался с метадоном

В Севастополе пассажир такси попался на перевозке метадона для личного употребления. Теперь мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы, сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T10:47

2026-10-23T10:47

2026-10-23T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе пассажир такси попался на перевозке метадона для личного употребления. Теперь мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы, сообщили в полиции города.По информации ведомства, инспекторы ДПС остановили такси для проверки документов водителя на улице Багрия. Однако у стражей правопорядка возникли подозрения в отношении пассажира – 45-летний мужчина заметно нервничал, имел признаки опьянения и пытался спрятать свою барсетку.Сотрудники полиции потребовали от севастопольца выйти из машины и под видеофиксацию выложить содержимое сумки на капот. При проверке барсетки под камерой пассажир попытался избавиться от свертка с наркотиками.Мужчина сознался, что хранил наркотик для личного употребления. Сейчас возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до трех лет лишения свободы.Ранее севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полициейЖитель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срокНашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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