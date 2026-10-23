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В Севастополе пассажир такси попался с метадоном
В Севастополе пассажир такси попался с метадоном - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе пассажир такси попался с метадоном
В Севастополе пассажир такси попался на перевозке метадона для личного употребления. Теперь мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы, сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T10:47
2026-10-23T10:47
2026-10-23T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе пассажир такси попался на перевозке метадона для личного употребления. Теперь мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы, сообщили в полиции города.По информации ведомства, инспекторы ДПС остановили такси для проверки документов водителя на улице Багрия. Однако у стражей правопорядка возникли подозрения в отношении пассажира – 45-летний мужчина заметно нервничал, имел признаки опьянения и пытался спрятать свою барсетку.Сотрудники полиции потребовали от севастопольца выйти из машины и под видеофиксацию выложить содержимое сумки на капот. При проверке барсетки под камерой пассажир попытался избавиться от свертка с наркотиками.Мужчина сознался, что хранил наркотик для личного употребления. Сейчас возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до трех лет лишения свободы.Ранее севастопольские правоохранители задержали пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полициейЖитель Керчи хотел продать полкило каннабиса и получил срокНашел семена и вырастил коноплю: жителю Бахчисарая грозит 20 лет за наркотики
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наркотики, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, закон и право
В Севастополе пассажир такси попался с метадоном
Пассажиру такси в Севастополе грозит до трех лет за перевозку метадона
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе пассажир такси попался на перевозке метадона для личного употребления. Теперь мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы, сообщили в полиции города.
По информации ведомства, инспекторы ДПС остановили такси для проверки документов водителя на улице Багрия. Однако у стражей правопорядка возникли подозрения в отношении пассажира – 45-летний мужчина заметно нервничал, имел признаки опьянения и пытался спрятать свою барсетку.
Сотрудники полиции потребовали от севастопольца выйти из машины и под видеофиксацию выложить содержимое сумки на капот. При проверке барсетки под камерой пассажир попытался избавиться от свертка с наркотиками.
"Прибывшие правоохранители изъяли сверток и направили его содержимое на физико-химическую экспертизу, которая установила, что содержимым является метадон массой около 0,26 грамма", - отметили в МВД.
Мужчина сознался, что хранил наркотик для личного употребления. Сейчас возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее севастопольские правоохранители задержали
пьяного 55-летнего гонщика на электросамокате без прав, но с марихуаной.
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