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В Севастополе громко - учения флота продлены
В Севастополе громко - учения флота продлены - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе громко - учения флота продлены
В Севастополе учения флота по всему побережью с применением различного оружия продлили до 21:00. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T19:25
2026-10-23T19:25
2026-10-23T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе учения флота по всему побережью с применением различного оружия продлили до 21:00. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, уточнил он.Ранее в этот день Развожаев предупреждал, что учения продлятся до пяти часов вечера, однако позже было решено их продолжить. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе громко - учения флота продлены
В Севастополе учения флота с применением различного оружия продлили до 21 часа