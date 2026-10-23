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В Севастополе громко - учения флота продлены - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Севастополе громко - учения флота продлены
В Севастополе громко - учения флота продлены - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе громко - учения флота продлены
В Севастополе учения флота по всему побережью с применением различного оружия продлили до 21:00. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T19:25
2026-10-23T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе учения флота по всему побережью с применением различного оружия продлили до 21:00. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, уточнил он.Ранее в этот день Развожаев предупреждал, что учения продлятся до пяти часов вечера, однако позже было решено их продолжить. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе громко - учения флота продлены

В Севастополе учения флота с применением различного оружия продлили до 21 часа

19:25 23.10.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе учения флота по всему побережью с применением различного оружия продлили до 21:00. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21-00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – сообщил губернатор в своем канале в мессенджере "Макс".
В городе все спокойно, уточнил он.
Ранее в этот день Развожаев предупреждал, что учения продлятся до пяти часов вечера, однако позже было решено их продолжить.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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