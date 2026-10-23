https://crimea.ria.ru/20261023/v-sevastopole-gromko---ucheniya-flota-prodleny-1160476787.html

В Севастополе громко - учения флота продлены

В Севастополе громко - учения флота продлены - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Севастополе громко - учения флота продлены

В Севастополе учения флота по всему побережью с применением различного оружия продлили до 21:00. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T19:25

2026-10-23T19:25

2026-10-23T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе учения флота по всему побережью с применением различного оружия продлили до 21:00. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, уточнил он.Ранее в этот день Развожаев предупреждал, что учения продлятся до пяти часов вечера, однако позже было решено их продолжить. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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