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В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам
В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам
С полутора до 2,5 миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата в Севастополе бойцам, заключившим контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T19:14
2026-10-23T19:14
2026-10-23T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. С полутора до 2,5 миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата в Севастополе бойцам, заключившим контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Соответствующее решение, по его словам, приняли сегодня на заседании правительства города. Выплаты смогут получить те, кто заключит контракт с Минобороны РФ сроком на 1 год и более на основании документов, выданных воинскими частями.Перечислять средства бойцам будет департамент труда и социальной защиты населения Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников Миссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня
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В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам
В Севастополе до 2,5 млн рублей увеличены единовременные выплаты контрактникам