https://crimea.ria.ru/20261023/v-sevastopole-do-25-mln-uvelichili-edinovremennye-vyplaty-kontraktnikam-1160476427.html

В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам

В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам

С полутора до 2,5 миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата в Севастополе бойцам, заключившим контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T19:14

2026-10-23T19:14

2026-10-23T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. С полутора до 2,5 миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата в Севастополе бойцам, заключившим контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Соответствующее решение, по его словам, приняли сегодня на заседании правительства города. Выплаты смогут получить те, кто заключит контракт с Минобороны РФ сроком на 1 год и более на основании документов, выданных воинскими частями.Перечислять средства бойцам будет департамент труда и социальной защиты населения Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области ВС РФ за неделю сбили более 5,5 тысяч вражеских беспилотников Миссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня

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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, новости сво, участники сво, выплаты и компенсации, михаил развожаев