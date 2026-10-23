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В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота
В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота
Государственные инвестиции в недропользование в России в ближайшие три года составят 120 миллиардов рублей. Специалисты будут заниматься поиском лития,... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T22:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Государственные инвестиции в недропользование в России в ближайшие три года составят 120 миллиардов рублей. Специалисты будут заниматься поиском лития, марганца, титана, урана. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.Он отметил, что общий бюджет Минприроды России на три года составляет 961,5 миллиарда рублей. В нем обеспечены финансированием мероприятия госпрограмм "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". На национальный проект "Экологическое благополучие", который погружен в госпрограммы, выделяется 358,3 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что российских запасов угля достаточно, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Перспективы развития угольной отрасли в России огромные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тоннУщерб на 23 миллиона: в Крыму обнаружили незаконную добычу ископаемыхРаскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США
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минприроды рф, недра, полезные ископаемые, новости, россия, экономика
В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота
Госинвестиции в недропользование в России составят 120 миллиардов на три года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Государственные инвестиции в недропользование в России в ближайшие три года составят 120 миллиардов рублей. Специалисты будут заниматься поиском лития, марганца, титана, урана. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.
"За счет федерального бюджета финансируются ранние, самые сложные этапы геологоразведки. Средства пойдут на поиски вольфрама, лития, марганца, молибдена, титана, урана, золота, серебра, меди, нефти и газа", – рассказал Козлов, представляя депутатам Госдумы проект бюджета министерства на 2027-2029 годы.
Он отметил, что общий бюджет Минприроды России на три года составляет 961,5 миллиарда рублей. В нем обеспечены финансированием мероприятия госпрограмм "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". На национальный проект "Экологическое благополучие", который погружен в госпрограммы, выделяется 358,3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что российских запасов угля достаточно
, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Перспективы развития угольной отрасли в России огромные.
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