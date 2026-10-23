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В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота

В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота

Государственные инвестиции в недропользование в России в ближайшие три года составят 120 миллиардов рублей. Специалисты будут заниматься поиском лития,... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T22:16

2026-10-23T22:16

2026-10-23T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Государственные инвестиции в недропользование в России в ближайшие три года составят 120 миллиардов рублей. Специалисты будут заниматься поиском лития, марганца, титана, урана. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.Он отметил, что общий бюджет Минприроды России на три года составляет 961,5 миллиарда рублей. В нем обеспечены финансированием мероприятия госпрограмм "Охрана окружающей среды", "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства". На национальный проект "Экологическое благополучие", который погружен в госпрограммы, выделяется 358,3 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что российских запасов угля достаточно, чтобы обеспечить добычу в течение 500 лет. Перспективы развития угольной отрасли в России огромные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тоннУщерб на 23 миллиона: в Крыму обнаружили незаконную добычу ископаемыхРаскрыты новые подробности условий сделки по недрам между Украиной и США

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минприроды рф, недра, полезные ископаемые, новости, россия, экономика