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В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев
В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев
Участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T12:38
2026-10-23T12:38
молодежный историко-культурный форум "истоки"
севастополь
херсонес
новый херсонес
историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"
культура
молодежь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению наследия и развитию музеев. Об этом сообщили организаторы форума.По словам министра культуры России Ольги Любимовой, сохранение культурного наследия и исторической памяти – важнейшая задача, объединяющая поколения.В программе заезда – знакомство с работой реставраторов и археологов, подготовка музейного контента, дискуссии о способах привлечения посетителей в музеи и разработка проектов в мастерских.Как отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, обращение к истокам сегодня является стратегическим приоритетом государственной политики."Мы являемся наследниками наших родителей и предков. Если мы сами научимся чтить эти культурные традиции, в рамках собственных семей постараемся передавать их детям и внукам – именно тогда мы сможем сохранить историческую память нашей любимой Родины. И здесь, среди древних памятников, особенно глубоко осознается неразрывная связь времен", – подчеркнул Кирилл Степанов.Отдельный блок посвящен сотрудничеству музеев, бизнеса и волонтеров. Также запланированы мастер-классы, дискуссии, традиционные ремесла и развитие туризма на основе исторического наследия, встречи с экспертами и экскурсии по "Херсонесу Таврическому", Музею Античности и Византии, Музею Крыма и Новороссии, Музею христианства и Свято-Владимирскому кафедральному собору.Итогом заезда станет работа лаборатории "Путь хранителя", где участники предложат собственные решения по сохранению и популяризации наследия.Ранее в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь – "Осмысление".В конце сентября эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" приняли участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово".Организатором выступает Роспатриотцентр при поддержке RT, крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" и других. В 2025 году почетным гостем форума стала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодежь получила 57 млн рублей грантов на свои проектыМолодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионахРусский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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молодежный историко-культурный форум "истоки", севастополь, херсонес, новый херсонес, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", культура, молодежь, новости крыма
В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев

В Севастополе участники форума "Истоки" создают проекты по сохранению музеев

12:38 23.10.2026
 
© Организаторы форума "Истоки"Участники Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Участники Молодежного историко-культурного форума Истоки
© Организаторы форума "Истоки"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению наследия и развитию музеев. Об этом сообщили организаторы форума.
По словам министра культуры России Ольги Любимовой, сохранение культурного наследия и исторической памяти – важнейшая задача, объединяющая поколения.
"Радует, что к этой работе присоединяются молодые специалисты, готовые изучать историю родного края, осваивать профессиональные навыки и развивать собственные просветительские инициативы. Особое значение имеет передача профессионального опыта молодому поколению", – приветствовала участников форума Ольга Любимова.
© Организаторы форума "Истоки"Участники Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Участники Молодежного историко-культурного форума Истоки
© Организаторы форума "Истоки"
Участники Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
В программе заезда – знакомство с работой реставраторов и археологов, подготовка музейного контента, дискуссии о способах привлечения посетителей в музеи и разработка проектов в мастерских.
Как отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, обращение к истокам сегодня является стратегическим приоритетом государственной политики.
"Мы являемся наследниками наших родителей и предков. Если мы сами научимся чтить эти культурные традиции, в рамках собственных семей постараемся передавать их детям и внукам – именно тогда мы сможем сохранить историческую память нашей любимой Родины. И здесь, среди древних памятников, особенно глубоко осознается неразрывная связь времен", – подчеркнул Кирилл Степанов.
© Организаторы форума "Истоки"Участники Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Участники Молодежного историко-культурного форума Истоки
© Организаторы форума "Истоки"
Участники Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Отдельный блок посвящен сотрудничеству музеев, бизнеса и волонтеров. Также запланированы мастер-классы, дискуссии, традиционные ремесла и развитие туризма на основе исторического наследия, встречи с экспертами и экскурсии по "Херсонесу Таврическому", Музею Античности и Византии, Музею Крыма и Новороссии, Музею христианства и Свято-Владимирскому кафедральному собору.
Итогом заезда станет работа лаборатории "Путь хранителя", где участники предложат собственные решения по сохранению и популяризации наследия.
© Организаторы форума "Истоки"Участники Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Участники Молодежного историко-культурного форума Истоки
© Организаторы форума "Истоки"
Участники Молодежного историко-культурного форума "Истоки"
Ранее в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь – "Осмысление".
В конце сентября эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" приняли участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово".
Организатором выступает Роспатриотцентр при поддержке RT, крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" и других. В 2025 году почетным гостем форума стала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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Молодежный историко-культурный форум "Истоки"СевастопольХерсонесНовый ХерсонесИсторико-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"КультураМолодежьНовости Крыма
 
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