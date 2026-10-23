https://crimea.ria.ru/20261023/v-novom-khersonese-sozdayutsya-proekty-po-sokhraneniyu-naslediya-muzeev-1160456699.html

В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев

В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеев

Участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T12:38

2026-10-23T12:38

2026-10-23T12:38

молодежный историко-культурный форум "истоки"

севастополь

херсонес

новый херсонес

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

культура

молодежь

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/17/1160455212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b8944e635bf3090a36c5c6729a9e26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Участники пятого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки" – "Наследие" в Новом Херсонесе в Севастополе, разработают проекты по сохранению наследия и развитию музеев. Об этом сообщили организаторы форума.По словам министра культуры России Ольги Любимовой, сохранение культурного наследия и исторической памяти – важнейшая задача, объединяющая поколения.В программе заезда – знакомство с работой реставраторов и археологов, подготовка музейного контента, дискуссии о способах привлечения посетителей в музеи и разработка проектов в мастерских.Как отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, обращение к истокам сегодня является стратегическим приоритетом государственной политики."Мы являемся наследниками наших родителей и предков. Если мы сами научимся чтить эти культурные традиции, в рамках собственных семей постараемся передавать их детям и внукам – именно тогда мы сможем сохранить историческую память нашей любимой Родины. И здесь, среди древних памятников, особенно глубоко осознается неразрывная связь времен", – подчеркнул Кирилл Степанов.Отдельный блок посвящен сотрудничеству музеев, бизнеса и волонтеров. Также запланированы мастер-классы, дискуссии, традиционные ремесла и развитие туризма на основе исторического наследия, встречи с экспертами и экскурсии по "Херсонесу Таврическому", Музею Античности и Византии, Музею Крыма и Новороссии, Музею христианства и Свято-Владимирскому кафедральному собору.Итогом заезда станет работа лаборатории "Путь хранителя", где участники предложат собственные решения по сохранению и популяризации наследия.Ранее в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе открылся первый заезд 5-го сезона молодежного историко-культурного форума "Истоки" платформы Росмолодежь – "Осмысление".В конце сентября эксперты крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" приняли участие в работе молодежного историко-культурного форума "Истоки – "Слово".Организатором выступает Роспатриотцентр при поддержке RT, крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" и других. В 2025 году почетным гостем форума стала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе молодежь получила 57 млн рублей грантов на свои проектыМолодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионахРусский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням

севастополь

херсонес

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молодежный историко-культурный форум "истоки", севастополь, херсонес, новый херсонес, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", культура, молодежь, новости крыма