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В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН

В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН

В Крыму в восьмой раз проходит международная научно-практическая конференция в форме ролевой игры "Модель ООН в Крыму". Она организована на базе крымского... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T14:09

2026-10-23T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в восьмой раз проходит международная научно-практическая конференция в форме ролевой игры "Модель ООН в Крыму". Она организована на базе крымского филиала Российского госуниверситета правосудия."Крыму не впервой быть на передовой. Именно здесь принималось решение в Республике Крым о послевоенном мироустройстве. Ялтинская конференция 1945 года послужила данной основой. На территории Ливадийского дворца были приняты судьбоносные для всего мира решения", - в приветственном слове сказал депутат Госсовета Республики Крым, директор филиала Российского госуниверситета правосудия Сергей Трофимов.По его словам, в первый раз в конференции необычного формата в 2020 году принимали участие всего 35 человек, а сейчас ее охват уже три тысячи человек - молодежь и школьники.По словам организаторов, в 2026 году в научном мероприятии участвуют 36 вузов, в том числе пять зарубежных, 13 колледжей, 36 школ из 14 государств мира.Как и в настоящей конференции ООН, в рамках крымской модели делегаты, наблюдатели, председатели и эксперты выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН и международных организаций и работают в комитетах – по торговле и развитию, использованию космического пространства в мирных целях, англоязычная, арабоязычная и франкоязычная секции. Во всех них делегатами от различных стран выступают школьники и студенты.По его словам, в роли делегатов ООН, погружаясь в исторические события, участники конференции начинают понимать многие процессы и могут проанализировать исторические события, провести параллели с существующей действительностью."Я уверен, что в этом зале сидят люди, которые буквально в ближайшее время встанут у руля нашего государства. Именно от вас, от ваших решений, от ваших действий, от вашей подготовки зависит будущее нашей страны", - сказал он.Пользу конференция приносит и иностранным студентам, которые активно принимают в ней участие. Розана Аль Наджар – гражданка Саудовской Аравии. Несколько лет назад она вместе с семьей переехала в Россию."Мы увидели здесь больше возможностей, например, в образовании для меня и для моего брата", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым.После окончания Крымского федерального университета она хочет свою жизнь связать с Россией, поэтому ей не все равно, что происходит в отношении Российской Федерации на мировой арене, в том числе и в рамках ООН."Я считаю, что нужно, нужно совершенствоваться с каждым годом и идти в ногу с событиями, которые происходят в мире, как и с политическими событиями, экономическими. Мир объединяется сейчас уже по-разному, разные общности создались, мне кажется, уже спустя 80 лет после создания ООН существует сейчас намного больше новых регионов, национальностей, общностей различных людей", - говорит она.Девушка уверена в том, что структура организации и ее законы должны меняться вместе со временем.Еще один участник конференции Хасан Кулебали, студент Крымского медицинского университета, приехал на полуостров из Мали. В этой африканской стране, говорит он, благодарны ООН за помощь:"В Мали очень любят эту структуру, потому что ООН очень помогала нам, когда была война", - сказал Хасан Кулебали.Роман Дубинин переехал в Австралию еще ребенком из Киева, а сейчас работает в общественной организации, нацеленной на дружбу России и далекой страны на противоположном конце Земного шара.Конференция будет работать несколько дней и завершится в субботу пленарным заседанием в Белом зале Ливадийского дворца-музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН игнорирует данные о пытках на Украине – МирошникВ шаге от пропасти: как возник и протекал Карибский кризис 1962 годаНазвано имя лауреата Нобелевской премии мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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