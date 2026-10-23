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В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН
В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН
В Крыму в восьмой раз проходит международная научно-практическая конференция в форме ролевой игры "Модель ООН в Крыму". Она организована на базе крымского... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T14:09
2026-10-23T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в восьмой раз проходит международная научно-практическая конференция в форме ролевой игры "Модель ООН в Крыму". Она организована на базе крымского филиала Российского госуниверситета правосудия."Крыму не впервой быть на передовой. Именно здесь принималось решение в Республике Крым о послевоенном мироустройстве. Ялтинская конференция 1945 года послужила данной основой. На территории Ливадийского дворца были приняты судьбоносные для всего мира решения", - в приветственном слове сказал депутат Госсовета Республики Крым, директор филиала Российского госуниверситета правосудия Сергей Трофимов.По его словам, в первый раз в конференции необычного формата в 2020 году принимали участие всего 35 человек, а сейчас ее охват уже три тысячи человек - молодежь и школьники.По словам организаторов, в 2026 году в научном мероприятии участвуют 36 вузов, в том числе пять зарубежных, 13 колледжей, 36 школ из 14 государств мира.Как и в настоящей конференции ООН, в рамках крымской модели делегаты, наблюдатели, председатели и эксперты выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН и международных организаций и работают в комитетах – по торговле и развитию, использованию космического пространства в мирных целях, англоязычная, арабоязычная и франкоязычная секции. Во всех них делегатами от различных стран выступают школьники и студенты.По его словам, в роли делегатов ООН, погружаясь в исторические события, участники конференции начинают понимать многие процессы и могут проанализировать исторические события, провести параллели с существующей действительностью."Я уверен, что в этом зале сидят люди, которые буквально в ближайшее время встанут у руля нашего государства. Именно от вас, от ваших решений, от ваших действий, от вашей подготовки зависит будущее нашей страны", - сказал он.Пользу конференция приносит и иностранным студентам, которые активно принимают в ней участие. Розана Аль Наджар – гражданка Саудовской Аравии. Несколько лет назад она вместе с семьей переехала в Россию."Мы увидели здесь больше возможностей, например, в образовании для меня и для моего брата", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым.После окончания Крымского федерального университета она хочет свою жизнь связать с Россией, поэтому ей не все равно, что происходит в отношении Российской Федерации на мировой арене, в том числе и в рамках ООН."Я считаю, что нужно, нужно совершенствоваться с каждым годом и идти в ногу с событиями, которые происходят в мире, как и с политическими событиями, экономическими. Мир объединяется сейчас уже по-разному, разные общности создались, мне кажется, уже спустя 80 лет после создания ООН существует сейчас намного больше новых регионов, национальностей, общностей различных людей", - говорит она.Девушка уверена в том, что структура организации и ее законы должны меняться вместе со временем.Еще один участник конференции Хасан Кулебали, студент Крымского медицинского университета, приехал на полуостров из Мали. В этой африканской стране, говорит он, благодарны ООН за помощь:"В Мали очень любят эту структуру, потому что ООН очень помогала нам, когда была война", - сказал Хасан Кулебали.Роман Дубинин переехал в Австралию еще ребенком из Киева, а сейчас работает в общественной организации, нацеленной на дружбу России и далекой страны на противоположном конце Земного шара.Конференция будет работать несколько дней и завершится в субботу пленарным заседанием в Белом зале Ливадийского дворца-музея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ООН игнорирует данные о пытках на Украине – МирошникВ шаге от пропасти: как возник и протекал Карибский кризис 1962 годаНазвано имя лауреата Нобелевской премии мира
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В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН

36 вузов и 14 государств принимают участие в научной игре "Модель ООН в Крыму"

14:09 23.10.2026 (обновлено: 14:34 23.10.2026)
 
© РИА Новости КрымОткрытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции "Модель ООН в Крыму"
Открытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции Модель ООН в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в восьмой раз проходит международная научно-практическая конференция в форме ролевой игры "Модель ООН в Крыму". Она организована на базе крымского филиала Российского госуниверситета правосудия.
"Крыму не впервой быть на передовой. Именно здесь принималось решение в Республике Крым о послевоенном мироустройстве. Ялтинская конференция 1945 года послужила данной основой. На территории Ливадийского дворца были приняты судьбоносные для всего мира решения", - в приветственном слове сказал депутат Госсовета Республики Крым, директор филиала Российского госуниверситета правосудия Сергей Трофимов.
По его словам, в первый раз в конференции необычного формата в 2020 году принимали участие всего 35 человек, а сейчас ее охват уже три тысячи человек - молодежь и школьники.
По словам организаторов, в 2026 году в научном мероприятии участвуют 36 вузов, в том числе пять зарубежных, 13 колледжей, 36 школ из 14 государств мира.
© РИА Новости КрымОткрытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции "Модель ООН в Крыму"
Открытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции Модель ООН в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
Открытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции "Модель ООН в Крыму"
Как и в настоящей конференции ООН, в рамках крымской модели делегаты, наблюдатели, председатели и эксперты выступают в роли официальных представителей стран-членов ООН и международных организаций и работают в комитетах – по торговле и развитию, использованию космического пространства в мирных целях, англоязычная, арабоязычная и франкоязычная секции. Во всех них делегатами от различных стран выступают школьники и студенты.
"Я уверен, что буквально в ближайшее время наступит очередной переломный момент, когда наши так называемые партнеры придут договариваться, потому что снова осознали - Россию невозможно победить на поле боя. А с традиционными ценностями и с историческими фактами мы работаем, работаем очень внимательно. И очень важно, что в эту работу вовлекаются подрастающее поколение, школьники, вовлекаются студенты", - убежден Сергей Трофимов.
По его словам, в роли делегатов ООН, погружаясь в исторические события, участники конференции начинают понимать многие процессы и могут проанализировать исторические события, провести параллели с существующей действительностью.
"Я уверен, что в этом зале сидят люди, которые буквально в ближайшее время встанут у руля нашего государства. Именно от вас, от ваших решений, от ваших действий, от вашей подготовки зависит будущее нашей страны", - сказал он.
© РИА Новости КрымОткрытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции "Модель ООН в Крыму"
Открытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции Модель ООН в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
Пользу конференция приносит и иностранным студентам, которые активно принимают в ней участие. Розана Аль Наджар – гражданка Саудовской Аравии. Несколько лет назад она вместе с семьей переехала в Россию.
"Мы увидели здесь больше возможностей, например, в образовании для меня и для моего брата", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым.
После окончания Крымского федерального университета она хочет свою жизнь связать с Россией, поэтому ей не все равно, что происходит в отношении Российской Федерации на мировой арене, в том числе и в рамках ООН.
"Я считаю, что нужно, нужно совершенствоваться с каждым годом и идти в ногу с событиями, которые происходят в мире, как и с политическими событиями, экономическими. Мир объединяется сейчас уже по-разному, разные общности создались, мне кажется, уже спустя 80 лет после создания ООН существует сейчас намного больше новых регионов, национальностей, общностей различных людей", - говорит она.
Девушка уверена в том, что структура организации и ее законы должны меняться вместе со временем.
Еще один участник конференции Хасан Кулебали, студент Крымского медицинского университета, приехал на полуостров из Мали. В этой африканской стране, говорит он, благодарны ООН за помощь:
"В Мали очень любят эту структуру, потому что ООН очень помогала нам, когда была война", - сказал Хасан Кулебали.
Роман Дубинин переехал в Австралию еще ребенком из Киева, а сейчас работает в общественной организации, нацеленной на дружбу России и далекой страны на противоположном конце Земного шара.
"Все больше и больше стран не подчиняются положениям и законам ООН. И я думаю, надо собрать не просто пленарную годовую сессию, а немножко усилить законы, чтобы все-таки страны подчинялись международному праву, потому что мы сейчас наблюдаем, что каждая страна ведет политику по-своему, а ООН — это как директор, которому школьники не подчиняются. Так что в этой структуре нужно как-то еще раз объединиться, как после Второй Мировой, Великой Отечественной, чтобы было какое-то планетарное единое направление", - убежден он.
Конференция будет работать несколько дней и завершится в субботу пленарным заседанием в Белом зале Ливадийского дворца-музея.
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