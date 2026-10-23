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В Крыму ищут неплательщиков штрафов
В Крыму ищут неплательщиков штрафов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Крыму ищут неплательщиков штрафов
В Крыму до следующего вторника будут искать неплательщиков штрафов в рамках операции "Должник". Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T08:57
2026-10-23T08:57
2026-10-23T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Крыму до следующего вторника будут искать неплательщиков штрафов в рамках операции "Должник". Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.Правоохранители будут искать граждан, имеющих задолженности по административным штрафам, несвоевременная уплата которых влечет ответственность и предполагает новые штрафы – в двукратном размере долга, но не менее 1000 рублей. Или же арест на 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионы рублей штрафов и тысяча протоколов – операция "Должник" в КрымуВ Крыму силовики начали охоту на должников по штрафамБолее 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму
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мвд по республике крым, долги, штрафы, крым, новости крыма
В Крыму ищут неплательщиков штрафов
В Крыму проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Должник"