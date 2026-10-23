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В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России
В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России - РИА Новости Крым, 23.10.2026
В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России
В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T14:24
2026-10-23T14:44
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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события. В мероприятии принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов. В конференции также принимают участие глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, сенатор от Крыма Сергей Карякин. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Крым с 2014 гола чувствует поддержку российских регионов. За прошедшие со времен Крымской весны годы полуостров серьезно преобразился, в том числе благодаря поддержке федерального центра, субъектов РФ и труду самих крымчан, отметил он. В повестке дня - более 60 инициатив региональных парламентов юга России, касающихся практически всех сфер жизни. В частности, Госсовет Крыма инициировал обращение от имени ЮРПА к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть предоставление субсидий химическим предприятиям Крыма, которые в условиях режима ЧС испытывают экономические трудности. По мнению авторов инициативы, прямые федеральные субсидии позволят химзаводам республики сохранить трудовые коллективы в условиях сложной ситуации. Кроме того, на конференции будет рассмотрена инициатива Крыма с просьбой к правительству поддержать энергетику полуострова, также пострадавшую от атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, юфо, крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, политика, новости крыма
В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России

В Ливадийском дворце Ялты проходит конференция Южно-Российской парламентской ассоциации

14:24 23.10.2026 (обновлено: 14:44 23.10.2026)
 
© РИА Новости КрымВ Крым приехали главы региональных парламентов Юга России
В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым
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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
В мероприятии принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
В конференции также принимают участие глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, сенатор от Крыма Сергей Карякин.
Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Крым с 2014 гола чувствует поддержку российских регионов. За прошедшие со времен Крымской весны годы полуостров серьезно преобразился, в том числе благодаря поддержке федерального центра, субъектов РФ и труду самих крымчан, отметил он.

"Время одиночек прошло. Сегодня время команд. В любом процессе важна консолидация. Мы все сегодня - команда нашего президента", - подчеркнул Аксенов.

В повестке дня - более 60 инициатив региональных парламентов юга России, касающихся практически всех сфер жизни.
В частности, Госсовет Крыма инициировал обращение от имени ЮРПА к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть предоставление субсидий химическим предприятиям Крыма, которые в условиях режима ЧС испытывают экономические трудности. По мнению авторов инициативы, прямые федеральные субсидии позволят химзаводам республики сохранить трудовые коллективы в условиях сложной ситуации.
Кроме того, на конференции будет рассмотрена инициатива Крыма с просьбой к правительству поддержать энергетику полуострова, также пострадавшую от атак ВСУ.
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ЯлтаЮФОКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновПолитикаНовости Крыма
 
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