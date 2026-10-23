https://crimea.ria.ru/20261023/v-krym-priekhali-glavy-regionalnykh-parlamentov-yuga-rossii-1160463460.html

В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России

В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Крым приехали главы региональных парламентов Юга России

В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T14:24

2026-10-23T14:24

2026-10-23T14:44

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ЛИВАДИЯ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Крыму открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Мероприятие проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события. В мероприятии принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов. В конференции также принимают участие глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, сенатор от Крыма Сергей Карякин. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Крым с 2014 гола чувствует поддержку российских регионов. За прошедшие со времен Крымской весны годы полуостров серьезно преобразился, в том числе благодаря поддержке федерального центра, субъектов РФ и труду самих крымчан, отметил он. В повестке дня - более 60 инициатив региональных парламентов юга России, касающихся практически всех сфер жизни. В частности, Госсовет Крыма инициировал обращение от имени ЮРПА к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть предоставление субсидий химическим предприятиям Крыма, которые в условиях режима ЧС испытывают экономические трудности. По мнению авторов инициативы, прямые федеральные субсидии позволят химзаводам республики сохранить трудовые коллективы в условиях сложной ситуации. Кроме того, на конференции будет рассмотрена инициатива Крыма с просьбой к правительству поддержать энергетику полуострова, также пострадавшую от атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, юфо, крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, политика, новости крыма