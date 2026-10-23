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В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат

В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов и пансионат

В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T09:08

2026-10-23T09:08

2026-10-23T09:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Большой Ялте остаются подтопленными 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Работы по ликвидации последствий паводка продолжались всю ночь."Освобождены от воды 14 объектов, остаются подтопленными - 17. Это 14 частных домов и один многоквартирный дом в Кореизе и Алупке, а также троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце", - проинформировали в ведомстве. Специалисты находятся в постоянном контакте с населением, принимают и обрабатывают обращения круглосуточно, чтобы оказать адресную помощь всем, кто в ней нуждается. В случае угрозе возникновения подтопления спасатели сооружают защитные дамбы из мешков с песком, чтобы уберечь жилье и социальные объекты от прибывающей воды. Всего возведено 26 временных дамб протяженностью 2300 метров, вывезено 1920 кубометров грунта, расчищено 100 м русла реки Гува. В задействована группировка из 315 человек и 54 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.В четверг самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуируют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти фонды: в Ялте просушивают стены историко-литературного музея после потопаМощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепленияЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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