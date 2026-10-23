В Белогорске высадили "Аллею дружбы"
В Белогорске высадили "Аллею дружбы" в честь Года единства народов России
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий ЧумаковВ Белогорске высадили "Аллею дружбы"
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Белогорске появилась "Аллея дружбы", посвященная Году единства народов России. Об этом сообщил глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков в своем канале в МАКС.
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий ЧумаковВ Белогорске высадили "Аллею дружбы"
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков
В Белогорске высадили "Аллею дружбы"
"Вместе с коллегами из районной и городской администрации, районного и городского советов, депутатами, представителями религиозных организаций и жителями Белогорска высадили 12 саженцев кипариса аризонского", – написал Чумаков.
Он уточнил, что "Аллея дружбы" появилась в парке Таш-Хан. На аллее установили табличку "Высажено в Год единства народов России".
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий ЧумаковВ Белогорске высадили "Аллею дружбы"
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков
В Белогорске высадили "Аллею дружбы"
В России первая рабочая неделя ноября в 2026 году будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия – семья семей".
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