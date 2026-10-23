https://crimea.ria.ru/20261023/v-belogorske-vysadili-alleyu-druzhby-1160473573.html

В Белогорске высадили "Аллею дружбы"

В Белогорске высадили "Аллею дружбы" - РИА Новости Крым, 23.10.2026

В Белогорске высадили "Аллею дружбы"

В Белогорске появилась "Аллея дружбы", посвященная Году единства народов России. Об этом сообщил глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков в своем РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T21:58

2026-10-23T21:58

2026-10-23T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Белогорске появилась "Аллея дружбы", посвященная Году единства народов России. Об этом сообщил глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков в своем канале в МАКС.Он уточнил, что "Аллея дружбы" появилась в парке Таш-Хан. На аллее установили табличку "Высажено в Год единства народов России".В России первая рабочая неделя ноября в 2026 году будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Торжественная церемония открытия Года состоялась 5 февраля в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия – семья семей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"С одной идентичностью": что ОП готовит в Крыму ко Дню народного единстваНовая летопись: в Крыму прошел Съезд русистов исторических регионов РФГод единства: участники туротрасли объединились в Крыму в момент кризиса

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крым, белогорск, год единства народов россии, новости крыма, природа, экология, крым многонациональный, общество