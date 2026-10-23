https://crimea.ria.ru/20261023/umer-izvestnyy-yaponskiy-pisatel-ryu-murakami-1160448814.html
Умер известный японский писатель Рю Мураками
Умер известный японский писатель Рю Мураками - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Умер известный японский писатель Рю Мураками
Японский писатель, сценарист и кинорежиссер Рю Мураками, известный по нашумевшему роману "Все оттенки голубого", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T09:42
2026-10-23T09:42
2026-10-23T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Японский писатель, сценарист и кинорежиссер Рю Мураками, известный по нашумевшему роману "Все оттенки голубого", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис писателя и издательство "Гэнтося".Мураками скончался 17 октября. Похороны состоялись в кругу семьи.Мураками родился в 1952 году в префектуре Нагасаки в семье художника. В 1976 году, еще будучи студентом, он дебютировал с романом "Все оттенки голубого", в котором описывается повседневность подростков-маргиналов. За эту книгу Мураками получил премию журнала "Гундзо" для начинающих писателей и 75-ю премию Акутагавы. Общий тираж книги в Японии, включая издания в мягкой обложке, достиг около 3,5 миллиона экземпляров. После выхода романа критики провозгласили Мураками основателем нового направления в японской литературеЕще один известный роман Рю Мураками – "Дети из камеры хранения". Эта книга была отмечена премией Номы для начинающих писателей.В 1997 году за роман "Мисо-суп" Мураками получил литературную премию "Емиури". В 2003 году книга "13-летний Hello Work", посвященная более чем 600 профессиям, разошлась тиражом свыше 1,8 миллиона экземпляров. В 2005 году роман "Вперед с полуострова!" был удостоен литературной премии Номы и культурной премии издательства "Майнити".Мураками также выступал как режиссер и сценарист. Среди снятых им фильмов - "Токийский декаданс" и "Киоко", основанные на его собственных произведениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, литература, япония, в мире, новости
Умер известный японский писатель Рю Мураками
Известный японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Японский писатель, сценарист и кинорежиссер Рю Мураками, известный по нашумевшему роману "Все оттенки голубого", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис писателя и издательство "Гэнтося".
Мураками скончался 17 октября. Похороны состоялись в кругу семьи.
"Начиная со "Всех оттенков голубого", Рю Мураками продолжал публиковать обращенные к молодому поколению произведения, способные потрясти читателя. Получив известие о его слишком ранней кончине, мы не можем сдержать глубокой скорби", - говорится в сообщении.
Мураками родился в 1952 году в префектуре Нагасаки в семье художника. В 1976 году, еще будучи студентом, он дебютировал с романом "Все оттенки голубого", в котором описывается повседневность подростков-маргиналов. За эту книгу Мураками получил премию журнала "Гундзо" для начинающих писателей и 75-ю премию Акутагавы. Общий тираж книги в Японии, включая издания в мягкой обложке, достиг около 3,5 миллиона экземпляров. После выхода романа критики провозгласили Мураками основателем нового направления в японской литературе
Еще один известный роман Рю Мураками – "Дети из камеры хранения". Эта книга была отмечена премией Номы для начинающих писателей.
В 1997 году за роман "Мисо-суп" Мураками получил литературную премию "Емиури". В 2003 году книга "13-летний Hello Work", посвященная более чем 600 профессиям, разошлась тиражом свыше 1,8 миллиона экземпляров. В 2005 году роман "Вперед с полуострова!" был удостоен литературной премии Номы и культурной премии издательства "Майнити".
Мураками также выступал как режиссер и сценарист. Среди снятых им фильмов - "Токийский декаданс" и "Киоко", основанные на его собственных произведениях.
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