Рейтинг@Mail.ru
Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/ulitsy-sevastopolya-nazovut-v-chest-pogibshikh-boytsov-spetsoperatsii-1160475567.html
Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации
Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации
В Севастополе семь улиц назовут в честь погибших бойцов специальной военной операции, принято соответствующее постановление. Об этом сообщило правительство... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T18:55
2026-10-23T18:55
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
герои сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_55a8dd457d845bb7a1fe87417eb4c719.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе семь улиц назовут в честь погибших бойцов специальной военной операции, принято соответствующее постановление. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС.Также принято решение присвоить скверу у улицы Адмирала Фадеева имя Юрия Лужкова, а скверу у проспекта Гагарина — Адмирала Балтина. Кроме того, две остановки Севастополя получат названия "Национальный центр "Россия" и "Архив города Севастополя".Ранее сообщалось, что школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная доска герою, который в ней учился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Батальоны и роты будут называть в честь защитников РодиныКрымскому колледжу присвоили имя Алексея АбрикосоваВ Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_f3a7e316710a96dd4f866ee6c8a42bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, герои сво
Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации

Семи улицам в Севастополе присвоят имена погибших участников спецоперации

18:55 23.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе семь улиц назовут в честь погибших бойцов специальной военной операции, принято соответствующее постановление. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС.
"Улицы назовут в честь участников СВО, награжденных орденом Мужества посмертно: Игоря Русанова и Алексея Шишкича - в Пироговке, Петра Аникина - в Поворотном, Федора Грабовецкого, Антона Прута, Дмитрия Рыбалко и Владимира Стельма - в Полюшке. Это дань памяти погибшим воинам", – говорится в сообщении.
Также принято решение присвоить скверу у улицы Адмирала Фадеева имя Юрия Лужкова, а скверу у проспекта Гагарина — Адмирала Балтина. Кроме того, две остановки Севастополя получат названия "Национальный центр "Россия" и "Архив города Севастополя".
"Все названия согласовали на заседании межведомственной топонимической комиссии", – отметили в правительстве Севастополя.
Ранее сообщалось, что школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная доска герою, который в ней учился.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
Крымскому колледжу присвоили имя Алексея Абрикосова
В Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяГерои СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:453 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС
20:40Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны
20:29Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"
20:15Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноября
20:05Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%
19:49Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России
19:33Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных
19:25В Севастополе громко - учения флота продлены
19:14В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам
19:05Режим тишины в Алешках установлен с 27 октября - Генштаб России
18:55Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации
18:49Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов
18:44Миссия в Алешках: военные согласовывают сроки прекращение огня
18:35"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"
18:15Что происходит на Крымском мосту сейчас
18:06Водитель хотел проскочить на желтый: подробности ДТП с ребенком в Севастополе
17:53Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды
17:41В Севастополе уличное освещение будут включать по утрам
17:31Джанкойский район Крыма в субботу до вечера останется без света
17:18Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме
Лента новостейМолния