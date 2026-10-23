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Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации

Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Улицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперации

В Севастополе семь улиц назовут в честь погибших бойцов специальной военной операции, принято соответствующее постановление. Об этом сообщило правительство... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T18:55

2026-10-23T18:55

2026-10-23T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе семь улиц назовут в честь погибших бойцов специальной военной операции, принято соответствующее постановление. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС.Также принято решение присвоить скверу у улицы Адмирала Фадеева имя Юрия Лужкова, а скверу у проспекта Гагарина — Адмирала Балтина. Кроме того, две остановки Севастополя получат названия "Национальный центр "Россия" и "Архив города Севастополя".Ранее сообщалось, что школу в Новоозерном под Евпаторией назвали именем Героя России, капитана 1-го ранга, подводника Константина Сомова. Шесть лет назад на ней появилась памятная доска герою, который в ней учился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Батальоны и роты будут называть в честь защитников РодиныКрымскому колледжу присвоили имя Алексея АбрикосоваВ Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"

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