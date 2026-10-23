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Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии
Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии
В международном аэропорту Тюбу в Японии при заходе на посадку загорелся украинский грузовик Ан-124 "Руслан". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T08:43
2026-10-23T08:44
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самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Тюбу в Японии при заходе на посадку загорелся украинский грузовик Ан-124 "Руслан". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу.По данным телеканала NHK, полосу закрывали на 15 минут, после чего полеты возобновили, сейчас аэропорт работает штатно. Японский Минтранс устанавливает обстоятельства ЧП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский Boeing упал в Иране: что известно к данному часу – видео ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого заданияВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
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украина, самолет, пожар, япония, новости
Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии

В Японии загорелся украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" – СМИ

08:43 23.10.2026 (обновлено: 08:44 23.10.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ан-124 "Руслан"
Самолет Ан-124 Руслан
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Тюбу в Японии при заходе на посадку загорелся украинский грузовик Ан-124 "Руслан". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
"22 октября около 19:20 по местному времени на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тюбу у приземлявшегося грузового самолета была обнаружена горящая часть фюзеляжа", — сказано в сообщении.
По данным телеканала NHK, полосу закрывали на 15 минут, после чего полеты возобновили, сейчас аэропорт работает штатно. Японский Минтранс устанавливает обстоятельства ЧП.
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