https://crimea.ria.ru/20261023/ukrainskiy-gruzovoy-samolet-ruslan--zagorelsya-v-yaponii-1160448015.html

Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии

Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Украинский грузовой самолет "Руслан" загорелся в Японии

В международном аэропорту Тюбу в Японии при заходе на посадку загорелся украинский грузовик Ан-124 "Руслан". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T08:43

2026-10-23T08:43

2026-10-23T08:44

украина

самолет

пожар

япония

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Тюбу в Японии при заходе на посадку загорелся украинский грузовик Ан-124 "Руслан". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу.По данным телеканала NHK, полосу закрывали на 15 минут, после чего полеты возобновили, сейчас аэропорт работает штатно. Японский Минтранс устанавливает обстоятельства ЧП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский Boeing упал в Иране: что известно к данному часу – видео ВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого заданияВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

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япония

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2026

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украина, самолет, пожар, япония, новости