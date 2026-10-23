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Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях
Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях
В Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины начались аварийные отключения электричества, сообщают украинские энергетические ресурсы. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T11:52
2026-10-23T11:52
украина
киев
удары по украине
новости
отключение электроэнергии
укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины начались аварийные отключения электричества, сообщают украинские энергетические ресурсы.По информации компании "Укрэнерго", утром без электричества остались также восемь областей.Днем в четверг Вооруженные силы России нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины.Также в Киеве накануне прогремели взрывы, отключилось электричество и остановилось метро. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновУдары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотникамиМасштабные прилеты на Украине: горят нефтебаза и энергообъекты
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РИА Новости Крым
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украина, киев, удары по украине, новости, отключение электроэнергии, укрэнерго
Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях

Экстренные отключения света ввели в Киеве и еще восьми областях Украины

11:52 23.10.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины начались аварийные отключения электричества, сообщают украинские энергетические ресурсы.
"Киев и Киевская область - по команде Укрэнерго применяются экстренные отключения", - сообщает компания ДТЭК.
По информации компании "Укрэнерго", утром без электричества остались также восемь областей.
"Есть новые отключения в Житомирской, Донецкой, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях", - сообщили в компании.
Днем в четверг Вооруженные силы России нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины.
Также в Киеве накануне прогремели взрывы, отключилось электричество и остановилось метро.
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УкраинаКиевУдары по УкраинеНовостиОтключение электроэнергииУкрэнерго
 
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