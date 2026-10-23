https://crimea.ria.ru/20261023/ukraina-bez-sveta-ekstrennye-otklyucheniya-vveli-v-kieve-i-8-oblastyakh-1160454345.html

Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях

Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Украина без света: экстренные отключения ввели в Киеве и 8 областях

В Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины начались аварийные отключения электричества, сообщают украинские энергетические ресурсы. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T11:52

2026-10-23T11:52

2026-10-23T11:52

украина

киев

удары по украине

новости

отключение электроэнергии

укрэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины начались аварийные отключения электричества, сообщают украинские энергетические ресурсы.По информации компании "Укрэнерго", утром без электричества остались также восемь областей.Днем в четверг Вооруженные силы России нанесли новую серию ударов беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины.Также в Киеве накануне прогремели взрывы, отключилось электричество и остановилось метро. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновУдары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотникамиМасштабные прилеты на Украине: горят нефтебаза и энергообъекты

украина

киев

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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