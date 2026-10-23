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Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр
Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр
Вооруженные силы России в пятницу днем нанесли серию ударов по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T22:30
2026-10-23T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу днем нанесли серию ударов по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, в Черном море разбит сухогруз, перевозивший военное имущество для ВСУ в порт Одесса.Российские войска за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Поражены логистические центры, объекты энергетики и транспорта. Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины. Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр

Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр

22:30 23.10.2026 (обновлено: 22:39 23.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в пятницу днем нанесли серию ударов по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны.

"В результате удара в Чернигове поражен транспортно-логистический центр ООО "Авиэйшен нью технологжис", на территории которого осуществляется хранение военно-технического имущества, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Черном море разбит сухогруз, перевозивший военное имущество для ВСУ в порт Одесса.
Российские войска за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Поражены логистические центры, объекты энергетики и транспорта. Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины. Российский лидер поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины.
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