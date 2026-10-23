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ЦБ сохранил ключевую ставку

ЦБ сохранил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 23.10.2026

ЦБ сохранил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Центробанка. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T13:32

2026-10-23T13:32

2026-10-23T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Центробанка.В регуляторе отметили, что экономика России целом растет умеренными темпами. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции, отметил регулятор.Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1–7,6%.Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года.В сентябре Банк России по итогам заседания совета директоров также сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывоз наличных рублей из России ограничилиЦена недвижимости в Крыму в ближайшее время не снизится – экспертНабиуллина опровергла дефицит наличности в России

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2026

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