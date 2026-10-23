https://crimea.ria.ru/20261023/tsb-sokhranil-klyuchevuyu-stavku-1160461728.html
ЦБ сохранил ключевую ставку
ЦБ сохранил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 23.10.2026
ЦБ сохранил ключевую ставку
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Центробанка. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:32
2026-10-23T13:32
2026-10-23T13:52
центробанк рф
ключевая ставка
банк
россия
банк россии
экономика
инфляция
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/08/0b/1124139262_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_52f6898b576ad14ce6cc542f741721de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Центробанка.В регуляторе отметили, что экономика России целом растет умеренными темпами. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции, отметил регулятор.Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1–7,6%.Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года.В сентябре Банк России по итогам заседания совета директоров также сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывоз наличных рублей из России ограничилиЦена недвижимости в Крыму в ближайшее время не снизится – экспертНабиуллина опровергла дефицит наличности в России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/08/0b/1124139262_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_bb6f508dc8f5b781d5edfd1a3e377eb8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центробанк рф, ключевая ставка, банк, россия, банк россии, экономика, инфляция, новости
ЦБ сохранил ключевую ставку
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
13:32 23.10.2026 (обновлено: 13:52 23.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Центробанка.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", – говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что экономика России целом растет умеренными темпами. По оценке Банка России, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. Это требует сдержанного совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции, отметил регулятор.
Годовая инфляция, по оценке на 19 октября, составила 6,8% и по итогам года сложится в диапазоне 7,1–7,6%.
"Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5-13,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем", – отметили в пресс-службе.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря 2026 года.
В сентябре Банк России по итогам заседания совета директоров также сохранил ключевую ставку
на уровне 14% годовых. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: