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Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды
Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды
Бахчисарай и еще 45 населенных пунктов района, а также Судак и часть сел восточного Крыма в пятницу в течение дня останутся без воды из-за ремонтных работ. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T08:33
2026-10-23T08:33
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Бахчисарай и еще 45 населенных пунктов района, а также Судак и часть сел восточного Крыма в пятницу в течение дня останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма"."23 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – сообщили на предприятии.В Бахчисарайском районе без воды из-за работ на сетях "Крымэнерго" останулся Бахчисарай, поселки Научное и Куйбышево, станция Сирень, села Мостовое, Железнодорожное, Новенькое, Речное, Долинное, Фурмановка, Краснозорье, Некрасовка, Тенистое, Айвовое, Суворово, Угловое, Вилино, Песчаное, Верхоречье, Синапное, Кудрино, Машино, Баштановка, Предущельное, Прохладное, Танковое, Малосадовое, Высокое, Новоульяновка, Голубинка, Аромат, Солнечноселье, Соколиное, Счастливое, Многоречье, Плотинное, Зеленое, Нагорное, Богатырь, Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье. Красный Мак, Холмовка, Залесное.На востоке Крыма частично без света Судак, поселок Новый Свет, села Веселое и Дачное.Кроме того, в пятницу до полудня воды не будет по улице Московской в Джанкое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станциюКакие водоводы отремонтируют в Крыму до конца года
бахчисарайский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Судак и Бахчисарайский район в пятницу останутся без воды

Судакский и Бахчисарайский район в пятницу останутся без водоснабжения

08:33 23.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЖенщина набирает воду в бутылки
Женщина набирает воду в бутылки - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Бахчисарай и еще 45 населенных пунктов района, а также Судак и часть сел восточного Крыма в пятницу в течение дня останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".
"23 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – сообщили на предприятии.
В Бахчисарайском районе без воды из-за работ на сетях "Крымэнерго" останулся Бахчисарай, поселки Научное и Куйбышево, станция Сирень, села Мостовое, Железнодорожное, Новенькое, Речное, Долинное, Фурмановка, Краснозорье, Некрасовка, Тенистое, Айвовое, Суворово, Угловое, Вилино, Песчаное, Верхоречье, Синапное, Кудрино, Машино, Баштановка, Предущельное, Прохладное, Танковое, Малосадовое, Высокое, Новоульяновка, Голубинка, Аромат, Солнечноселье, Соколиное, Счастливое, Многоречье, Плотинное, Зеленое, Нагорное, Богатырь, Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье. Красный Мак, Холмовка, Залесное.
На востоке Крыма частично без света Судак, поселок Новый Свет, села Веселое и Дачное.
Кроме того, в пятницу до полудня воды не будет по улице Московской в Джанкое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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