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Сотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины

Сотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Сотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины

В Чехии зафиксировано массовое заражение школьников сальмонеллезом. Источником заболевания стали куриные яйца, завезенные в страну с территории Украины. Об этом РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T13:06

2026-10-23T13:06

2026-10-23T13:06

чехия

украина

массовое отравление

отравление

в мире

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происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Чехии зафиксировано массовое заражение школьников сальмонеллезом. Источником заболевания стали куриные яйца, завезенные в страну с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По его словам, выяснилось, что всего в Чехию с Украины было доставлено более 300 тысяч яиц, 720 яиц из этой партии оказались в школе поселка Уезд-над-Лесы. Также яйца из этой партии попали в продукты питания в Великобритании, и там люди тоже заразились сальмонеллезом, рассказал Семерада.Источником заражения в школе Чехии были только яйца с Украины или сочетание нескольких факторов, является предметом дальнейшего расследования. По словам Семерада, окончательные результаты пока неясны.Отравление 475 учащихся произошло в конце сентября в средней школе поселка Уезд-над-Лесы под Прагой. Дети питались в школьной столовой. Причиной отравления стали яйца, зараженные сальмонеллой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тыве воспитанникам детсада делали неизвестные уколы в туалетеВ кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекцииШкольники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде

чехия

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, украина, массовое отравление, отравление, в мире, дети, происшествия, новости