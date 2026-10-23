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Сотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины
Сотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Сотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины
В Чехии зафиксировано массовое заражение школьников сальмонеллезом. Источником заболевания стали куриные яйца, завезенные в страну с территории Украины. Об этом РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:06
2026-10-23T13:06
2026-10-23T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Чехии зафиксировано массовое заражение школьников сальмонеллезом. Источником заболевания стали куриные яйца, завезенные в страну с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По его словам, выяснилось, что всего в Чехию с Украины было доставлено более 300 тысяч яиц, 720 яиц из этой партии оказались в школе поселка Уезд-над-Лесы. Также яйца из этой партии попали в продукты питания в Великобритании, и там люди тоже заразились сальмонеллезом, рассказал Семерада.Источником заражения в школе Чехии были только яйца с Украины или сочетание нескольких факторов, является предметом дальнейшего расследования. По словам Семерада, окончательные результаты пока неясны.Отравление 475 учащихся произошло в конце сентября в средней школе поселка Уезд-над-Лесы под Прагой. Дети питались в школьной столовой. Причиной отравления стали яйца, зараженные сальмонеллой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тыве воспитанникам детсада делали неизвестные уколы в туалетеВ кадетском корпусе в Красноярске произошла вспышка кишечной инфекцииШкольники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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чехия, украина, массовое отравление, отравление, в мире, дети, происшествия, новости
Сотни чешских школьников заболели из-за яиц с Украины
Сотни школьников Чехии заразились сальмонеллезом из-за поставленных из Украины яиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Чехии зафиксировано массовое заражение школьников сальмонеллезом. Источником заболевания стали куриные яйца, завезенные в страну с территории Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"Случай сальмонеллеза в школе поселка Уезд-над-Лесы вызвал волну эмоций и много вопросов. Наиболее частыми были - кто виновен в заражении и откуда взялись яйца, из которых готовили обед в школьной столовой... Мы провели расследование и выяснили у поставщика, что это были яйца, доставленные в Чехию с Украины", – сообщают издания, цитируя директора чешского государственного ветеринарного управления Збынека Семерада.
По его словам, выяснилось, что всего в Чехию с Украины было доставлено более 300 тысяч яиц, 720 яиц из этой партии оказались в школе поселка Уезд-над-Лесы. Также яйца из этой партии попали в продукты питания в Великобритании, и там люди тоже заразились сальмонеллезом, рассказал Семерада.
Источником заражения в школе Чехии были только яйца с Украины или сочетание нескольких факторов, является предметом дальнейшего расследования. По словам Семерада, окончательные результаты пока неясны.
Отравление 475 учащихся произошло в конце сентября в средней школе поселка Уезд-над-Лесы под Прагой. Дети питались в школьной столовой. Причиной отравления стали яйца, зараженные сальмонеллой.
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