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Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе

Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в Европе

Более 50 тысяч человек в Европе стали жертвами аномальной жары минувшим летом. Такие данные приводятся в исследовании Института Грэнтэма при Имперском колледже... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T07:58

2026-10-23T07:58

2026-10-23T07:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Более 50 тысяч человек в Европе стали жертвами аномальной жары минувшим летом. Такие данные приводятся в исследовании Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона.Уточняется, что избыточная смертность отражает разницу между фактическим и ожидаемым показателями. При этом чаще всего от жары умирали люди старше 85 лет, самые пострадавшие от жары регионы – Мальта, Италия, Венгрия и Хорватия, а примерно треть смертей пришлась на период с 17 июня по 1 июля, когда среднесуточная температура в среднем по Европе превышала норму на 5,3 градуса по Цельсию.Для сравнения, в 2025 году число избыточных смертей от жары было почти вдвое меньше. Подчеркивается, что при подсчетах учитывались только жители городов – это около 40% от всего населения в 30 изученных странах. По мнению ученых, минувшее лето стало самым опасным в связи с жарой за всю историю Европы.Из-за глобального потепления разного рода аномалии в погоде проявляются все более активно в мире, в том числе в Крыму, поэтому возможно увеличение и частоты, и интенсивности штормов. Но у полуострова есть ряд преимуществ, которые способны его спасти от разрушающих явлений, включая ураганы, сообщал ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепленияКак Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в КрымуПохолодание в Крыму до -15 градусов весной: когда это может произойти

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европа, жара, новости, климат, в мире