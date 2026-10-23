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Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки
Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки
В Сочи нелицензированный гид получила 2,5 года ограничения свободы за гибель туристки в водопаде. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T10:10
2026-10-23T10:10
сочи
адлер
альпинизм
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодарский край
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Сочи нелицензированный гид получила 2,5 года ограничения свободы за гибель туристки в водопаде. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Кранодарскому краюВ апреле в Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Уголовное дело было открыто в отношении организатора похода. 46-летняя жительница Сочи без лицензии и сертифицированного спелеологического оборудования повела группу туристов по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона" в Адлерском районе. Дело ушло в суд в сентябре."Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летней местной жительнице. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности", – сказано в сообщении.Уточняется, что в ходе следствия фигурантка признала вину. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка упала на скалах в КрымуТурист упал со скалы на камни в ГеленджикеДевушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
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сочи, адлер, альпинизм, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, приговор
Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки

В Сочи гид получила 2,5 года ограничения свободы за гибель туристки в водопаде

10:10 23.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАльпинизм
Альпинизм - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Сочи нелицензированный гид получила 2,5 года ограничения свободы за гибель туристки в водопаде. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Кранодарскому краю
В апреле в Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Уголовное дело было открыто в отношении организатора похода. 46-летняя жительница Сочи без лицензии и сертифицированного спелеологического оборудования повела группу туристов по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона" в Адлерском районе. Дело ушло в суд в сентябре.
"Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летней местной жительнице. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе следствия фигурантка признала вину. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.
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