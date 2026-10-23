https://crimea.ria.ru/20261023/smert-v-vodopade-v-sochi-gidu-vynesli-prigovor-za-gibel-turistki-1160450493.html

Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки

Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Смерть в водопаде: в Сочи гиду вынесли приговор за гибель туристки

В Сочи нелицензированный гид получила 2,5 года ограничения свободы за гибель туристки в водопаде. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T10:10

2026-10-23T10:10

2026-10-23T10:10

сочи

адлер

альпинизм

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

краснодарский край

приговор

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/19/1151179686_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cd2f884e8612109ffcacc2050234ec70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Сочи нелицензированный гид получила 2,5 года ограничения свободы за гибель туристки в водопаде. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Кранодарскому краюВ апреле в Сочи 24-летняя девушка во время группового турпохода упала в водопад и погибла. Уголовное дело было открыто в отношении организатора похода. 46-летняя жительница Сочи без лицензии и сертифицированного спелеологического оборудования повела группу туристов по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона" в Адлерском районе. Дело ушло в суд в сентябре."Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летней местной жительнице. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности", – сказано в сообщении.Уточняется, что в ходе следствия фигурантка признала вину. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка упала на скалах в КрымуТурист упал со скалы на камни в ГеленджикеДевушка сорвалась с обрыва на горе Васюковка в Крыму

сочи

адлер

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, адлер, альпинизм, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, приговор