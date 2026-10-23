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Российские военные освободили 10 населенных пунктов за неделю

Российские военные освободили 10 населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Российские военные освободили 10 населенных пунктов за неделю

Российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции. Об РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T12:35

2026-10-23T12:35

2026-10-23T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции и в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области", – говорится в сообщении.В Минобороны РФ отметили, что подразделения "Южной" группировки войск за неделю освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики (ДНР), подразделения группировки войск "Центр" - населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области.Ранее сообщалось, что российские войска за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Поражены логистические центры, объекты энергетики и транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, харьковская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область