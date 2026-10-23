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Российские военные освободили 10 населенных пунктов за неделю
Российские военные освободили 10 населенных пунктов за неделю - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Российские военные освободили 10 населенных пунктов за неделю
Российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции. Об РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T12:35
2026-10-23T12:35
2026-10-23T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции и в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области", – говорится в сообщении.В Минобороны РФ отметили, что подразделения "Южной" группировки войск за неделю освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики (ДНР), подразделения группировки войск "Центр" - населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области.Ранее сообщалось, что российские войска за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Поражены логистические центры, объекты энергетики и транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, харьковская область, донецкая народная республика (днр), запорожская область
Российские военные освободили 10 населенных пунктов за неделю
Российские военные освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще 3 за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные позиции и в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области", – говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что подразделения "Южной" группировки войск за неделю освободили населенный пункт Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики (ДНР), подразделения группировки войск "Центр" - населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Омельник, Тимошевка, Червоный Яр и Мировка Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенные пункты Малокатериновка и Юльевка Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские войска за неделю нанесли
три массированных и 11 групповых ударов по Украине. Поражены логистические центры, объекты энергетики и транспорта.
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