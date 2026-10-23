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Российские школьники будут изучать ИИ - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Российские школьники будут изучать ИИ
Российские школьники будут изучать ИИ - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Российские школьники будут изучать ИИ
Российские школьники будут изучать искусственный интеллект в рамках внеурочных занятий. Продолжительность уроков регламентирует опубликованный Минпросвещения РФ РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T11:30
2026-10-23T11:30
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские школьники будут изучать искусственный интеллект в рамках внеурочных занятий. Продолжительность уроков регламентирует опубликованный Минпросвещения РФ документ.Кроме того, по часу в неделю предусмотрено для "Разговоров о важном" – для учеников всех возрастов, для курсов по финансовой грамотности в 2-11-х классах, занятий "Россия – мои горизонты" а 6-11 классах. На курс "Орлята России" в первом классе выделен час, для 2-4 классов – два часа.Кроме того, для старшеклассников предусмотрены военные учебные сборы и начальная военная подготовка – по 17 часов занятий для восьмых классов и по 35 часов – для десятиклассников.С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и несовершеннолетних, считает медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИВ России школьники будут изучать историю новых регионовОнищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции
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россия, новости, школа, образование в россии, искусственный интеллект
Российские школьники будут изучать ИИ

Российские школьники будут изучать искусственный интеллект – Минпросвещения РФ

11:30 23.10.2026
 
© РИА Новости . Сгенерировано ИИИскусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские школьники будут изучать искусственный интеллект в рамках внеурочных занятий. Продолжительность уроков регламентирует опубликованный Минпросвещения РФ документ.
"Для учеников 5-6-х классов на занятия по ИИ и информационной безопасности отводится полчаса в неделю, а для обучающихся 7-11-х классов – один час", – приводит установленную документом продолжительность уроков РИА Новости.
Кроме того, по часу в неделю предусмотрено для "Разговоров о важном" – для учеников всех возрастов, для курсов по финансовой грамотности в 2-11-х классах, занятий "Россия – мои горизонты" а 6-11 классах. На курс "Орлята России" в первом классе выделен час, для 2-4 классов – два часа.
Кроме того, для старшеклассников предусмотрены военные учебные сборы и начальная военная подготовка – по 17 часов занятий для восьмых классов и по 35 часов – для десятиклассников.
С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и несовершеннолетних, считает медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.
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РоссияНовостиШколаОбразование в РоссииИскусственный интеллект
 
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