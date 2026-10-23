https://crimea.ria.ru/20261023/rossiyskie-shkolniki-budut-izuchat-ii-1160451903.html

Российские школьники будут изучать ИИ

Российские школьники будут изучать ИИ - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Российские школьники будут изучать ИИ

Российские школьники будут изучать искусственный интеллект в рамках внеурочных занятий. Продолжительность уроков регламентирует опубликованный Минпросвещения РФ РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T11:30

2026-10-23T11:30

2026-10-23T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские школьники будут изучать искусственный интеллект в рамках внеурочных занятий. Продолжительность уроков регламентирует опубликованный Минпросвещения РФ документ.Кроме того, по часу в неделю предусмотрено для "Разговоров о важном" – для учеников всех возрастов, для курсов по финансовой грамотности в 2-11-х классах, занятий "Россия – мои горизонты" а 6-11 классах. На курс "Орлята России" в первом классе выделен час, для 2-4 классов – два часа.Кроме того, для старшеклассников предусмотрены военные учебные сборы и начальная военная подготовка – по 17 часов занятий для восьмых классов и по 35 часов – для десятиклассников.С появлением искусственного интеллекта вопрос кибербезопасности и цифровой гигиены стал современной необходимостью, особенно это касается детей и несовершеннолетних, считает медиатехнолог, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИВ России школьники будут изучать историю новых регионовОнищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции

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2026

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россия, новости, школа, образование в россии, искусственный интеллект