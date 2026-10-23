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Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор
Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор
Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Крыму по заданию разведки Украины. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T10:59
2026-10-23T11:17
приговор
теракт
симферополь
южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Крыму по заданию разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По данным суда, контакт с представителем ГУР Украины мужчина установил еще в феврале 2022 года, после чего выполнял его задания, оказывая помощь Киеву в деятельности против безопасности России.Взорвать железную дорогу под Симферополем злоумышленник планировал 30 ноября 2024 года. Для этого он заранее приобрел взрывные устройства. Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.Злоумышленника приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 летЗадержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видеоНа Кубани шпион Киева планировал теракт против военного Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
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приговор, теракт, симферополь, южный окружной военный суд, украина, крым, новости крыма
Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор

Россиянину дали 20 лет за попытку взорвать железную дорогу под Симферополем

10:59 23.10.2026 (обновлено: 11:17 23.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Крыму по заданию разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Действуя по заданию сотрудника Главного управления разведки Украины, фигурант определил объект преступного посягательства – участок местности на путях железнодорожного сообщения, находящийся на территории Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым... Однако довести до конца свой преступный умысел подсудимый не смог, поскольку был задержан", – говорится в сообщении.
По данным суда, контакт с представителем ГУР Украины мужчина установил еще в феврале 2022 года, после чего выполнял его задания, оказывая помощь Киеву в деятельности против безопасности России.
Взорвать железную дорогу под Симферополем злоумышленник планировал 30 ноября 2024 года. Для этого он заранее приобрел взрывные устройства. Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Злоумышленника приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
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