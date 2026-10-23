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Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор

Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Россиянин хотел взорвать железную дорогу под Симферополем - приговор

Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Крыму по заданию разведки Украины. Об... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T10:59

2026-10-23T10:59

2026-10-23T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил гражданина РФ к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Крыму по заданию разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По данным суда, контакт с представителем ГУР Украины мужчина установил еще в феврале 2022 года, после чего выполнял его задания, оказывая помощь Киеву в деятельности против безопасности России.Взорвать железную дорогу под Симферополем злоумышленник планировал 30 ноября 2024 года. Для этого он заранее приобрел взрывные устройства. Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.Злоумышленника приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 летЗадержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видеоНа Кубани шпион Киева планировал теракт против военного Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева

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