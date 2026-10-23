Рейтинг@Mail.ru
Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261023/rossiya-napravila-tri-tankera-s-diztoplivom-k-vostochnomu-poberezhyu-atlantiki-1160481535.html
Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
Первые три танкера с дизельным топливом из России уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T22:47
2026-10-23T22:47
александр новак
дизельное топливо
новости
роснефть
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/11/1158571862_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_7990eff37e322a5e1c93326caf9a20dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первые три танкера с дизельным топливом из России уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.Он отметил, что в соответствии с ранее озвученными договоренностями между РФ и США по насыщению мирового дизельного рынка, Россия обеспечит дополнительные поставки топлива на мировые рынки и в Соединенные Штаты Америки.Ранее Новак сообщал, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизельного топлива из РФ будет отправлен в США в четверг, 22 октября.9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.Президент США Дональд Трамп указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против РФ и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на товары из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - ПутинПоставки российского дизеля в США будут продолжаться - КремльВ России увеличили производство бензина и дизеля – правительство
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/11/1158571862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2f158ab689e669b62736e91c1068100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр новак, дизельное топливо, новости, роснефть
Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики

Первые 3 танкера с дизтопливом из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики – Новак

22:47 23.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первые три танкера с дизельным топливом из России уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.
"Первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций – ред.). Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть", – сказал Новак.
Он отметил, что в соответствии с ранее озвученными договоренностями между РФ и США по насыщению мирового дизельного рынка, Россия обеспечит дополнительные поставки топлива на мировые рынки и в Соединенные Штаты Америки.
Ранее Новак сообщал, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизельного топлива из РФ будет отправлен в США в четверг, 22 октября.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.
Президент США Дональд Трамп указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против РФ и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на товары из России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - Путин
Поставки российского дизеля в США будут продолжаться - Кремль
В России увеличили производство бензина и дизеля – правительство
 
Александр НовакДизельное топливоНовостиРоснефть
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
22:47Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
22:37Вероятность распространения вируса Шамонда в мире: в ВОЗ сделали заявление
22:30Удары по Украине: в Чернигове поражен транспортно-логистический центр
22:16В России потратят 120 млрд рублей на поиски титана и золота
21:58В Белогорске высадили "Аллею дружбы"
21:54ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно
21:37В Симферополе будут дважды перекрывать улицу Ломоносова
21:24Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии
21:16Выговоры и увольнение: 20 должностных лиц в Крыму наказаны за плохую работу
21:0687 беспилотников сбили над Россией в пятницу
21:01Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации
20:453 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС
20:40Дроноводы "Днепра" бьют технику и роботов ВСУ – кадры Минобороны
20:29Ветеран СВО из Севастополя стал одним из лидеров "Кубка Защитников Отечества"
20:15Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноября
20:05Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%
19:49Жители Австралии все больше хотят брать пример с Путина и России
19:33Золотая осень во всей красе: какой будет погода в Крыму на выходных
19:25В Севастополе громко - учения флота продлены
Лента новостейМолния