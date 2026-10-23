Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики
Первые 3 танкера с дизтопливом из РФ уже в пути к восточному побережью Атлантики – Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первые три танкера с дизельным топливом из России уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.
"Первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций – ред.). Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании "Роснефть", – сказал Новак.
Он отметил, что в соответствии с ранее озвученными договоренностями между РФ и США по насыщению мирового дизельного рынка, Россия обеспечит дополнительные поставки топлива на мировые рынки и в Соединенные Штаты Америки.
Ранее Новак сообщал, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизельного топлива из РФ будет отправлен в США в четверг, 22 октября.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.
Президент США Дональд Трамп указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против РФ и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на товары из России.
Читайте также на РИА Новости Крым: