https://crimea.ria.ru/20261023/rossiya-napravila-tri-tankera-s-diztoplivom-k-vostochnomu-poberezhyu-atlantiki-1160481535.html

Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики

Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Россия направила три танкера с дизтопливом к восточному побережью Атлантики

Первые три танкера с дизельным топливом из России уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T22:47

2026-10-23T22:47

2026-10-23T22:47

александр новак

дизельное топливо

новости

роснефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Первые три танкера с дизельным топливом из России уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.Он отметил, что в соответствии с ранее озвученными договоренностями между РФ и США по насыщению мирового дизельного рынка, Россия обеспечит дополнительные поставки топлива на мировые рынки и в Соединенные Штаты Америки.Ранее Новак сообщал, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизельного топлива из РФ будет отправлен в США в четверг, 22 октября.9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны и отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 млн тонн дизтоплива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.Президент США Дональд Трамп указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против РФ и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на товары из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - ПутинПоставки российского дизеля в США будут продолжаться - КремльВ России увеличили производство бензина и дизеля – правительство

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александр новак, дизельное топливо, новости, роснефть