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Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:50
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министерство обороны рф
россия
украина
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны. Возвращенные российские бойцы сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в Минобороны РФ.После оказания необходимой помощи военнослужащих доставят на Родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.23 октября также семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.19 августа РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, россия, украина, обмен пленными, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270 - Минобороны

13:50 23.10.2026 (обновлено: 14:01 23.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны.

"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.

Возвращенные российские бойцы сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в Минобороны РФ.
После оказания необходимой помощи военнослужащих доставят на Родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
23 октября также семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.
В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.
19 августа РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ.
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Министерство обороны РФРоссияУкраинаОбмен пленнымиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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