https://crimea.ria.ru/20261023/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-1160462289.html
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:50
2026-10-23T13:50
2026-10-23T14:01
министерство обороны рф
россия
украина
обмен пленными
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/18/1155499958_0:0:3440:1936_1920x0_80_0_0_89d3a164295e65bdc2a67dc1185bb098.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны. Возвращенные российские бойцы сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в Минобороны РФ.После оказания необходимой помощи военнослужащих доставят на Родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.23 октября также семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.19 августа РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/18/1155499958_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a11b80724fb3ef46a4f598a7b82a29ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, россия, украина, обмен пленными, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270 - Минобороны
13:50 23.10.2026 (обновлено: 14:01 23.10.2026)