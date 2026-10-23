https://crimea.ria.ru/20261023/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-1160462289.html

Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T13:50

2026-10-23T13:50

2026-10-23T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщили в Минобороны. Возвращенные российские бойцы сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в Минобороны РФ.После оказания необходимой помощи военнослужащих доставят на Родину для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.23 октября также семь мирных граждан России смогли вернуться домой в ходе проведенной в Беларуси гуманитарной миссии.В четверг, 22 октября, Россия и Украина провели на территории Белоруссии обмен телами военных. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.19 августа РФ вернула из украинского плена 103 российских бойцов. В ответ украинской стороне переданы 103 пленных боевика ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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