https://crimea.ria.ru/20261023/rezhim-tishiny-v-aleshkakh-ustanovlen-s-27-oktyabrya---genshtab-rossii-1160476584.html

Режим тишины в Алешках установлен с 27 октября - Генштаб России

Режим тишины в Алешках установлен с 27 октября - Генштаб России - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Режим тишины в Алешках установлен с 27 октября - Генштаб России

В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T19:05

2026-10-23T19:05

2026-10-23T19:12

херсонская область

валерий герасимов

генштаб мо рф

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новости сво

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Ранее в пятницу Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек. Он отметил значительную работу уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и ее коллеги с украинской стороны по организации миссии, подчеркнув, что существенный вклад в организации этой гуманитарной операции внесла первая леди США Меланья Трамп.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Информация о том, что российская сторона якобы препятствует выезду жителей Алешек из города, не соответствует действительности, подчеркнул Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, валерий герасимов, генштаб мо рф, алешки, новости сво, вооруженные силы россии, безопасность