https://crimea.ria.ru/20261023/rezhim-tishiny-v-aleshkakh-i-vozvraschenie-iz-plena-krymskikh-boytsov-glavnoe-za-den-1160477152.html

Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день

Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день

Вооруженные силы России с 27 октября вводят режим тишины на Херсонской направлении для гуманитарной миссии в Алешках. Россия и Украина обменялись военнопленными РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T22:54

2026-10-23T22:54

2026-10-23T22:54

главное за день

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россия

паводки

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херсонская область

ключевая ставка

нижегородская область

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с 27 октября вводят режим тишины на Херсонской направлении для гуманитарной миссии в Алешках. Россия и Украина обменялись военнопленными - домой вернулись бойцы из Крыма. В Нижегородской области после атаки ВСУ ввели режим ЧС. В Крыму из-за паводков эвакуировали 19 человек. В Крым на 45-ю конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации приехали главы региональных парламентов Юга России. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим тишины в АлешкахВ связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.Ранее в пятницу Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.Обмен военнопленнымиРоссия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что среди возвращенных в Россию военнослужащих - 50 из исторических регионов РФ, в том числе Крыма. Их Украина годами отказывалась ранее включать в обменные списки.Режим ЧС в Нижегородской областиВ ночь на пятницу ВСУ атаковали Нижегородскую область 19 БПЛА. Три человека госпитализированы, повреждены дома и объект образования, школы переведены на дистант. Об этом сообщал губернатор региона Глеб Никитин.Позже в Городецком округе Нижегородской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников.19 человек эвакуированы в Крыму из-за паводковВ Большой Ялте пятый день идет борьба с паводками. Подтопленными остаются 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Из опасной зоны эвакуировали 19 человек, включая двоих детей, сообщили в республиканском Главке МЧС России. Всего задействована группировка сил и средств в количестве 315 человек и 54 единицы техники.В пятницу на двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть.В Крым приехали главы парламентов Юга РоссииВ Крыму в Ливадийском дворце открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). В мероприятии принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.В конференции также принимают участие глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, сенатор от Крыма Сергей Карякин.Ключевая ставка в РоссииСовет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Центробанк не пересматривал долгосрочную нейтральную ставку и поэтому оценивает ее в 7,5-8,5% к 2029 году. Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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