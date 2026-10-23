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Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
Вооруженные силы России с 27 октября вводят режим тишины на Херсонской направлении для гуманитарной миссии в Алешках. Россия и Украина обменялись военнопленными РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T22:54
2026-10-23T22:54
главное за день
крым
россия
паводки
алешки
херсонская область
ключевая ставка
нижегородская область
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с 27 октября вводят режим тишины на Херсонской направлении для гуманитарной миссии в Алешках. Россия и Украина обменялись военнопленными - домой вернулись бойцы из Крыма. В Нижегородской области после атаки ВСУ ввели режим ЧС. В Крыму из-за паводков эвакуировали 19 человек. В Крым на 45-ю конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации приехали главы региональных парламентов Юга России. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим тишины в АлешкахВ связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.Ранее в пятницу Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.Обмен военнопленнымиРоссия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что среди возвращенных в Россию военнослужащих - 50 из исторических регионов РФ, в том числе Крыма. Их Украина годами отказывалась ранее включать в обменные списки.Режим ЧС в Нижегородской областиВ ночь на пятницу ВСУ атаковали Нижегородскую область 19 БПЛА. Три человека госпитализированы, повреждены дома и объект образования, школы переведены на дистант. Об этом сообщал губернатор региона Глеб Никитин.Позже в Городецком округе Нижегородской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников.19 человек эвакуированы в Крыму из-за паводковВ Большой Ялте пятый день идет борьба с паводками. Подтопленными остаются 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Из опасной зоны эвакуировали 19 человек, включая двоих детей, сообщили в республиканском Главке МЧС России. Всего задействована группировка сил и средств в количестве 315 человек и 54 единицы техники.В пятницу на двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть.В Крым приехали главы парламентов Юга РоссииВ Крыму в Ливадийском дворце открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). В мероприятии принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.В конференции также принимают участие глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, сенатор от Крыма Сергей Карякин.Ключевая ставка в РоссииСовет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Центробанк не пересматривал долгосрочную нейтральную ставку и поэтому оценивает ее в 7,5-8,5% к 2029 году. Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20261023/kalmykiya-gotova-sotrudnichat-s-krymom-v-selskom-khozyaystve-i-turizme--1160467741.html
https://crimea.ria.ru/20261023/v-krymu-v-vosmoy-molodezh-iz-raznykh-stran-probuet-sebya-v-roli-uchastnikov-oon-1160457850.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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главное за день, крым, россия, паводки, алешки, херсонская область, ключевая ставка, нижегородская область, атаки всу, обмен пленными, новости
Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день

Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день

22:54 23.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с 27 октября вводят режим тишины на Херсонской направлении для гуманитарной миссии в Алешках. Россия и Украина обменялись военнопленными - домой вернулись бойцы из Крыма. В Нижегородской области после атаки ВСУ ввели режим ЧС. В Крыму из-за паводков эвакуировали 19 человек. В Крым на 45-ю конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации приехали главы региональных парламентов Юга России. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режим тишины в Алешках

В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины вводится с 4 утра по московскому времени 27 октября. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Ранее в пятницу Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.
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Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов

Обмен военнопленными

Россия и Украина в пятницу, 23 октября, провели новый обмен военнопленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что среди возвращенных в Россию военнослужащих - 50 из исторических регионов РФ, в том числе Крыма. Их Украина годами отказывалась ранее включать в обменные списки.
Семь россиян вернулись на Родину с территории Украины
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Обмен гражданскими: РФ вернула домой 7 человек и столько же передала Украине

Режим ЧС в Нижегородской области

В ночь на пятницу ВСУ атаковали Нижегородскую область 19 БПЛА. Три человека госпитализированы, повреждены дома и объект образования, школы переведены на дистант. Об этом сообщал губернатор региона Глеб Никитин.
Позже в Городецком округе Нижегородской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки украинских беспилотников.
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ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу: что известно

19 человек эвакуированы в Крыму из-за паводков

В Большой Ялте пятый день идет борьба с паводками. Подтопленными остаются 15 домов, троллейбусный парк и территория пансионата "Горное Солнце". Из опасной зоны эвакуировали 19 человек, включая двоих детей, сообщили в республиканском Главке МЧС России. Всего задействована группировка сил и средств в количестве 315 человек и 54 единицы техники.
В пятницу на двух участках трассы Ялта — Севастополь вода из леса хлынула на проезжую часть.
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В Севастополе до 2,5 млн увеличили единовременные выплаты контрактникам

В Крым приехали главы парламентов Юга России

В Крыму в Ливадийском дворце открылась юбилейная 45-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА). В мероприятии принимают участие главы законодательных органов власти 17 субъектов Южного федерального округа, а также члены парламентских делегаций, входящих в состав ЮРПА. Председательствует на заседании спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
В конференции также принимают участие глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, сенатор от Крыма Сергей Карякин.
Золотые ворота в парке Дружба в Элисте - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
17:18Эксклюзивы РИА Новости Крым
Калмыкия готова сотрудничать с Крымом в сельском хозяйстве и туризме

Ключевая ставка в России

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Центробанк не пересматривал долгосрочную нейтральную ставку и поэтому оценивает ее в 7,5-8,5% к 2029 году.
Текущие темпы роста цен в России вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Открытие VIII Международной молодежной научно-практической конференции Модель ООН в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
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В Крыму в восьмой раз молодежь из разных стран пробует себя в роли участников ООН
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Главное за деньКрымРоссияПаводкиАлешкиХерсонская областьКлючевая ставкаНижегородская областьАтаки ВСУОбмен пленнымиНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:54Режим тишины в Алешках и возвращение из плена крымских бойцов: главное за день
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