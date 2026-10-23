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Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды
Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T17:53
2026-10-23T17:53
владимир путин (политик)
россия
городская среда
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. Список опубликован на сайте Кремля.Правительству поручено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.Кроме того, правительству поручено обеспечить подготовку единых требований к цифровой платформе управления в сфере комплексного социально- экономического и пространственного развития населенных пунктов.Вместе с тем, Минстрою России необходимо рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономикиВ России появятся новые меры поддержки многодетных семейПутин утвердил ряд поручений по вопросам системы здравоохранения
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владимир путин (политик), россия, городская среда, благоустройство
Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды

Путин поручил учредить премию в области архитектуры и градостроительной деятельности

17:53 23.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. Список опубликован на сайте Кремля.
Правительству поручено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с администрацией президента и представить предложения, касающиеся учреждения Государственной премии Российской Федерации в области архитектуры и градостроительной деятельности", - отмечается в поручении.
Кроме того, правительству поручено обеспечить подготовку единых требований к цифровой платформе управления в сфере комплексного социально- экономического и пространственного развития населенных пунктов.
Вместе с тем, Минстрою России необходимо рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.
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