https://crimea.ria.ru/20261023/putin-utverdil-porucheniya-v-sfere-sozdaniya-komfortnoy-gorodskoy-sredy-1160474021.html

Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды

Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Путин утвердил поручения в сфере создания комфортной городской среды

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T17:53

2026-10-23T17:53

2026-10-23T17:53

владимир путин (политик)

россия

городская среда

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. Список опубликован на сайте Кремля.Правительству поручено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.Кроме того, правительству поручено обеспечить подготовку единых требований к цифровой платформе управления в сфере комплексного социально- экономического и пространственного развития населенных пунктов.Вместе с тем, Минстрою России необходимо рассмотреть вопрос о внесении в методику оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды изменений, направленных на повышение оценки проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономикиВ России появятся новые меры поддержки многодетных семейПутин утвердил ряд поручений по вопросам системы здравоохранения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, городская среда, благоустройство