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Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации
Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T21:01
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бесплатная газификация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.Кроме того, кабмину поручено предусмотреть выделение в 2026 году из резервного фонда правительства бюджетам субъектов дополнительно 1,2 миллиарда рублей. Цель - предоставление гражданам субсидий на приобретение газового оборудования и проведение работ, необходимых для присоединения к газораспределительным сетям, в рамках программы социальной газификации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домовВ российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газаВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины
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россия, новости, бесплатная газификация в россии, кремль, владимир путин (политик)
Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации

Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации

21:01 23.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазоснабжение в Крыму
Газоснабжение в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству до 1 марта 2027 года поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмину поручено предусмотреть выделение в 2026 году из резервного фонда правительства бюджетам субъектов дополнительно 1,2 миллиарда рублей. Цель - предоставление гражданам субсидий на приобретение газового оборудования и проведение работ, необходимых для присоединения к газораспределительным сетям, в рамках программы социальной газификации.
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