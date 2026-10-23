https://crimea.ria.ru/20261023/putin-utverdil-perechen-porucheniy-po-programme-sotsialnoy-gazifikatsii-1160479946.html

Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации

Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Путин утвердил перечень поручений по программе социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T21:01

2026-10-23T21:01

2026-10-23T21:01

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бесплатная газификация в россии

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации программы социальной газификации. Об этом сообщается на сайте Кремля.Кроме того, кабмину поручено предусмотреть выделение в 2026 году из резервного фонда правительства бюджетам субъектов дополнительно 1,2 миллиарда рублей. Цель - предоставление гражданам субсидий на приобретение газового оборудования и проведение работ, необходимых для присоединения к газораспределительным сетям, в рамках программы социальной газификации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент поручил не допускать навязанных услуг при газификации домовВ российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газаВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, бесплатная газификация в россии, кремль, владимир путин (политик)