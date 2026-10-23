https://crimea.ria.ru/20261023/putin-sobral-sovbez-1160462149.html

Путин собрал Совбез

Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Путин собрал Совбез

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T13:49

2026-10-23T13:49

2026-10-23T13:51

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу и другие.7 октября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности по актуальным вопросы внутренней и внешней политики России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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