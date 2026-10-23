https://crimea.ria.ru/20261023/putin-sobral-sovbez-1160462149.html
Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:49
2026-10-23T13:49
2026-10-23T13:51
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу и другие.7 октября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности по актуальным вопросы внутренней и внешней политики России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , россия, политика, молодежь, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы молодежной политики", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу и другие.
7 октября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел
оперативное совещание с членами Совета Безопасности по актуальным вопросы внутренней и внешней политики России.
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