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Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов
Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T18:49
2026-10-23T18:49
россия
владимир путин (политик)
орден мужества
награды
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Семь из них удостоены награды посмертно. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250310/glava-uchastkovogo-izbirkoma-postradala-pri-obstrele-khersonskoy-oblasti-1144799348.html
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россия, владимир путин (политик), орден мужества, награды, новости
Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов

Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов

18:49 23.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
Военнослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Семь из них удостоены награды посмертно. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Посмертно награда присвоена секретарю участкового избиркома участка № 398 Запорожской области Юлии Гелевич, члену участковой комиссии участка №220 Херсонской области Ольге Демьяненко, секретарю участковой комиссии участка №353 Белгородской области Елене Калтыковой, председателю участковой комиссии участка № 47 Херсонской области Елене Литвиненко, председателю участковой комиссии участка № 595 Запорожской области Виктории Максимовой, председателю участковой комиссии участка №228 ЛНР Наталье Синициной, члену участкового избирательного участка №516 Сергею Смородинову и члену участковой комиссии участка №511 Белгородской области Елене Фоменко.
В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина.
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