Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов
Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Семь из них удостоены награды посмертно. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Посмертно награда присвоена секретарю участкового избиркома участка № 398 Запорожской области Юлии Гелевич, члену участковой комиссии участка №220 Херсонской области Ольге Демьяненко, секретарю участковой комиссии участка №353 Белгородской области Елене Калтыковой, председателю участковой комиссии участка № 47 Херсонской области Елене Литвиненко, председателю участковой комиссии участка № 595 Запорожской области Виктории Максимовой, председателю участковой комиссии участка №228 ЛНР Наталье Синициной, члену участкового избирательного участка №516 Сергею Смородинову и члену участковой комиссии участка №511 Белгородской области Елене Фоменко.
В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина.
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