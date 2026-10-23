https://crimea.ria.ru/20261023/putin-posmertno-nagradil-ordenami-muzhestva-semerykh-sotrudnikov-izbirkomov-1160475753.html

Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов

Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Путин посмертно наградил орденами Мужества семерых сотрудников избиркомов

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T18:49

2026-10-23T18:49

2026-10-23T18:49

россия

владимир путин (политик)

орден мужества

награды

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Семь из них удостоены награды посмертно. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества посмертно председателя участковой избирательной комиссии, которая погибла при атаке ВСУ в Запорожской области. 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2026

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россия, владимир путин (политик), орден мужества, награды, новости