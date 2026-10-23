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Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии - РИА Новости Крым, 23.10.2026
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Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии
Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить потребности экономики страны в специалистах по востребованным профессиям с привлечением... РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T21:24
2026-10-23T21:25
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить потребности экономики страны в специалистах по востребованным профессиям с привлечением ветеранов СВО. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.В документе также указывается, что при участии Минобороны России необходимо обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности.Перечень поручений утвержден президентом по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму находят работу ветераны СВОВ Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейВ Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч по соцконтракту
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владимир путин (политик), россия, ветераны сво, новости
Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии

Путин поручил обеспечить потребности экономики РФ в специалистах из числа ветеранов СВО

21:24 23.10.2026 (обновлено: 21:25 23.10.2026)
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить потребности экономики страны в специалистах по востребованным профессиям с привлечением ветеранов СВО. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: с учетом актуализации в соответствии с пунктом 4 перечня поручений атласа новых профессий создать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах по востребованным профессиям, предусмотрев в том числе привлечение специалистов из числа ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции", – сказано перечне поручений главы государства.
В документе также указывается, что при участии Минобороны России необходимо обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности.
Перечень поручений утвержден президентом по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".
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