https://crimea.ria.ru/20261023/putin-poruchil-privlekat-veteranov-svo-v-vostrebovannye-v-rossii-professii-1160480399.html

Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии

Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии - РИА Новости Крым, 23.10.2026

Путин поручил привлекать ветеранов СВО в востребованные в России профессии

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить потребности экономики страны в специалистах по востребованным профессиям с привлечением... РИА Новости Крым, 23.10.2026

2026-10-23T21:24

2026-10-23T21:24

2026-10-23T21:25

владимир путин (политик)

россия

ветераны сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить потребности экономики страны в специалистах по востребованным профессиям с привлечением ветеранов СВО. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.В документе также указывается, что при участии Минобороны России необходимо обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности.Перечень поручений утвержден президентом по итогам выставки технологических компаний – участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" и пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму находят работу ветераны СВОВ Крыму получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семейВ Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч по соцконтракту

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ветераны сво, новости