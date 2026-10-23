https://crimea.ria.ru/20261023/postavki-rossiyskogo-dizelya-v-ssha-budut-prodolzhatsya---kreml-1160460312.html
Поставки российского дизеля в США будут продолжаться - Кремль
Поставки российского дизеля в США будут продолжаться - Кремль - РИА Новости Крым, 23.10.2026
Поставки российского дизеля в США будут продолжаться - Кремль
Поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 23.10.2026
2026-10-23T13:16
2026-10-23T13:16
2026-10-23T13:16
дизельное топливо
экспорт
сша
россия
дмитрий песков
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США будут продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны. Он отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива отправился в США 22 октября.Позже президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары.Также президент Владимир Путин заявил, что после объявления об экспорте российского дизельного топлива цены на него на мировых рынках снизились на 5-6%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дизельная сделка России и США означает переxод к новому этапу взаимоотношенийОчередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделкеИ Трамп не любит Зеленского, и Зеленский ненавидит Трампа - политолог
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дизельное топливо, экспорт, сша, россия, дмитрий песков, экономика
Поставки российского дизеля в США будут продолжаться - Кремль
Поставки российского дизеля в США будут ритмично продолжаться - Песков